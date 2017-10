KRÁTCE: Týnecká pošta obslouží zákazníky teprve odpoledne

Benešovsko - Přečtěte si krátké zprávy z regionu.

Týnecká pošta obslouží zákazníky teprve odpoledne

Týnec nad Sázavou – Úřadovna České pošty na týneckém sídlišti Pánov, bude mít ve čtvrtek 5. října, mimořádně celé dopoledne zavřeno. První zákazníky pracovníci pošty vpustí k vyřizování jejich záležitostí teprve ve 14 hodin. Otevřeno pak bude až do 18 hodin.



Provoz ulicí omezí oslava Dne seniorů

Benešov – Na přechodnou úpravu provozu se zákazem zastavení narazí motoristé v pondělí 2. října ve Villaniho ulici. Důvodem je oslava Mezinárodního dne seniorů. V rámci něj se zájemci budou moci podívat také i do samotného domova v rámci dne otevřených dveří. Opatření na silnici začne v osm a potrvá do 16 hodin. Den otevřených dveří je na programu od 9 do 17 hodin.



Průjezd ulicemi přeruší oprava chátrající kanalizace

Benešov – Na dlouhé komplikace v dopravě s vyřazením místních komunikací z běžného provozu, by se měli připravit obyvatelé z ulic kolem hlavní silnice Na Chmelnici. Budou tam platit dočasné úpravy provozu a to kvůli opravě havarijního stavu kanalizace. V Alšově ulici práce začnou v pondělí 23. října a skončí až před Vánoci, ve čtvrtek 21. prosince. Další etapa prací zcela vyřadí provoz z hlavní, Hráského ulice a převede ho do Ulrychovy a dále do Vlašimské. Stane se tak také 23. října a tahle úprava potrvá až do pátku 10. listopadu. Toho dne by měla začít závěrečná etapa oprav kanalizace ve Vančurově ulici s ukončením 21. prosince.