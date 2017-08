KRÁTCE: Tradiční pouťové muziky budou hrát celý víkend

Benešovsko - Přinášíme vám přehled krátkých zpráv z regionu.

Ilustrační foto.Foto: Deník / Franzkiová Pavla

Předvede se i kavalerie

Všetice – Šestnácté tažení kavalerie nazvané XVI. Memorial generála George Armstronga Custera začne ve čtvrtek 17. srpna, kdy kavalerie projede Benešovem z Konopiště a zpět. Hlavní program ale začíná až v pátek 18. srpna s přesahem do následujícího dne. V pátek od 15 hodin je na pořadu trénink manévrů, v sobotu v 8 hodin zavelí budíček a jako doprovodný program čekají návštěvníky manévry za doprovodu vojenské kapely, jezdecké hry, ukázka indiánských válek, westernová show i kreativní dílny.

Výšlap na Neštětickou horu se v sobotu turistům vyplatí

Neveklov – Výšlap na Neštětickou horu se uskuteční už v sobotu 19. srpna. Sraz účastníků se plánuje ve 14 hodin u Informačního centra v Neveklově, kde začne zhruba pět kilometrů dlouhá trasa po červené turistické trase k Neštěticím. Tam pochodníci napojí na žlutou turistickou trasu a začnou stoupat k rozhledně na vrcholu hory. Od 16 hodin pak na prostranství kolem vyhlídky čeká i program v podobě výstavy.

Zábava oživí hřiště aždo brzkých ranních hodin

Miřetice – Zábava se skupinou Galaxie se odehraje v Miřeticích už v pátek 18. srpna. Na letním parketu u fotbalového hřiště tak bude jistě hodně veselo. Akci pořádá Sdružení dobrovolných hasičů Miřetice a jeho členové plánují zábavu zahájit ve 20 hodin. Protáhnout by se měla do brzkých sobotních ranních hodin, odhadovaný konec by měl být okolo třetí hodiny. Původně pozvaná kapela Bejdl nevystoupí, ale návštěvníci se mohou těšit na akustické duo Michaela a Kristýna, které akci zahájí.

Trhy o posvícení prozáří benešovské náměstí

Benešov – Posvícenské farmářské trhy odstartují již v sobotu 19. srpna od osmi hodin na Masarykově náměstí v Benešově. Zájemci o nákupy budou moci získat zboží od místních výrobců a pěstitelů. V širokém spektru nabídky se objeví potraviny, ale i různé výrobky. Na místě bude i doprovodný hudební program, kterého se zhostí kapela Malá Vranovanka. Ani s parkováním nebude v centru problém, parkoviště je v areálu Pražských a Táborských kasárnách zdarma.

Tradiční pouťové muziky budou hrát celý víkend

Ratměřice – Tradiční pouťové muziky v Ratměřicích začínají již tuto sobotu 19. srpna a budou pokračovat i v neděli 20. srpna. V sobotu se mohou návštěvníci obce těšit od 20 hodin na taneční zábavu se skupinou Noc, v neděli pak od 15 hodin čeká na zájemce sousedské posezení s kapelou dechovky Milana Včeláka. Celý tento víkend tak na ratměřické návsi budou hrát pouťové muziky organizované obcí a Spolkem dobrovolných hasičů Ratměřice.

Anna Marie Jabčanková