KRÁTCE: Tradiční pouť zabaví na hodiny malé i velké

Benešov - Přinášíme vám krátké zprávy z regionu.

Ilustrační foto.Foto: Deník / Franzkiová Pavla

Tradiční pouť zabaví na hodiny malé i velké

Kácov – Tradiční kácovská pouť započne v sobotu 19. srpna. Na akci se objeví již tradiční a oblíbený jarmark, ale i atrakce, takže si každý přijde na své. Vhodné i pro rodiny s dětmi

Budou objasněny významy všech smajlíků

Neveklov – Filmová novinka Emoji ve filmu uvítá návštěvníky neveklovského kina v pátek 18. srpna od 17.30. Tato animovaná komedie má úkol diváky dostat do tajného světa uvnitř jeho telefonu. Většina chytrých mobilů má totiž smajlíky zvané emojis, jež má každý svůj vlastní význam. Bohužel hlavní hrdina našeho filmu, smajlík se jménem Gene má významů víc. V průběhu filmu se tak snaží najít svůj vlastní

České a slovenské filmové hvězdy prozáří náměstí

Benešov – Slovenská hudební komedie nazvaná Revival se v neděli 20. srpna od 20 hodin bude promítat na Masarykově náměstí v Benešově. Film je součástí letního multižánrového festivalu Benešov City Live, a tak je vstupné zdarma.

Tažení kavalerie bude ukončeno grilováním

Všetice – XVI. memoriál generála G. A. Custera proběhne o víkendu. V pátek 18. srpna od 15 hodin započne trénink manévrů, hudba a tanec a v sobotu od 8 hodin odstartuje ta pravá akce. Zájemci uvidí jezdecké hry, manévry za doprovodu kapely, westernovou show, zkusí si střelbu z luku nebo tvořivé dílny. Po návratu vítězných jednotek bude udílení vyznamenání, povýšení či degradace a vše ukončí grilování a hudba

Další festival zaplní táborské kasárny

Po Sázava festu, Let It Rollu obsadí prostor benešovských Táborských kasáren další letní open air festival. Bude sice zaměřený na elektronickou hudbu, podobně jako Let It Roll, ale návštěvníků organizátoři očekávají o poznání méně. Jen nejvýš kolem čtyř až pěti tisíc, i když policisté hovoří jen o zhruba poloviční návštěvě. Všechno začne už v pátek 18. srpna v 18 hodin i když se první nedočkavci z řad vyznavačů elektronické hudby do areálu dostanou už dnes. Díky výjimce z vyhlášky města upravující rušení nočního klidu, bude produkce nerušeně poslouchat až do ranních hodin. Festival tak skončí až v neděli nad ránem kolem čtvrté hodiny. Na třetí ročník Exploration si návštěvníci nebudou moci přinést kromě nebezpečných předmětů, jako jsou zbraně či laserová ukazovátka ani jídlo a pití. V Benešově vystoupí Black sun empire, The Prototypes, Audio, Emperor, Macky Gee, A. M. C, The Panacea, Zombie Cats a další.

Festivaly nejsou jen pro mládež a dospělé

Festival pro nejmenší s titulem BabyFest startuje v neděli 20. srpna v 10 hodin. Na festivalu pořádaném sázavskými maminkami, Klášterem Sázava a Rodinným centrem Putti si návštěvníci mohou užít zahradu plnou zábavy, ti nejmenší pak skákací hrad a rodiče například BabyMarket, neboli jarmark zaměřený na produkty pro děti. Na akci nechybí ani soutěže, které jsou vhodné i pro ty nejmenší, venkovní herna a tvořivé dílny. Pro oddech maminek zde bude i BabyKavárna. Akce má i vzdělávací část, kterou jsou workshopy či cemináře na téma masáže dětí, cvičení miminek, vaničkování, cvičení s dětmi starými 1 až 3 roky, techniky šátkování a podobně. Pro zábavu zde bude připravena i tančírna, kde si děti užijí nějaké dětské hity. Od 14 hodin vystoupí i Čiperkové a od 16 hodin vystoupí Pískomil se vrací. Děti si užijí i BabyKadeřnictví, odkud budou moci odkráčet s novým sestřihem a s malováním, nebo dočasným tetováním.

Historická akce zaujme malé i velké

První letní memoriál Františka Štěpána Lotrinského začíná v pátek 18. srpna od 10 hodin v Konopišti. Jedná se o sportovně-zábavný program zakončený koncertem v Růžové zahradě. Návštěvníci se tak mohou těšit na skákací hrad pro děti, slanění z věže Václavky, modlitbu v kapli svatého Huberta, komentovanou prohlídku s Jindřichem Forejtem výstavou Marie Terezie, či soutěže v lukostřelbě a skákání v pytli. Slavnostní koncert k poctě císaře Františka I. Štěpána Lotrinského v Růžové zahradě započne ve 20.30. Záštitu nad celou touto akcí převzal velvyslanec České republiky v Rakousku Jan Sechter

Zazní klasické hity nestárnoucí kapely

Koncert skupiny Abba World Revival se koná již v pátek 18. srpny od 20 hodin na Masarykově náměstí v Benešově. Zazní ty nejznámější hity i nestárnoucí klasika. Koncert proběhne pod záštitou letního festivalu Benešov City Live, a tak je vstup zdarma

Hasiči zařídili vesnickou zábavu po svém

Hudební zábava nazvaná Galaxie v Miřeticích započne už v pátek 18. srpna ve 20 hodin a měla by končit během sobotních ranních hodin. Akce je organizována Spolkem dobrovolných hasičů Miřetice a návštěvníci se mohou těšit třeba na akustické duo Michaela a Kristýna.