KRÁTCE: Svatováclavské slavnosti nabídnou bohatý program

Benešovsko - Přečtěte si krátké zprávy z Benešovska.

Nakoupí věci z druhé ruky

Benešov/Týnec nad Sázavou - Podzimní bazárek v Benešově již začal, a to v úterý 26. září. Pokračovat bude i ve středu 27. září od 9 do 13 hodin. Místem levných nákupů bude Kulturní centrum Karlov, kde prodejci nabídnou oblečení i různé potřeby pro nejmenší. Také o víkendu se mohou zájemci těšit na bazarovou nabídku věcí z druhé ruky. Bazárek podzim, zima bude připravený v nedělí 30. září od 9 do 12 hodin v Mateřském centru Motýlek v Týnci nad Sázavou. Nakupující si budou moci vybrat z různých předmětů pro děti, nejvíce zastoupeno ale bude dětské, zimní oblečení.



Zacvičí si, aby je záda nebolela

Benešov - Zdravotní cvičení neboli senior fitness začíná ve středu 27. září ukázkovou lekcí v tělocvičně Mateřského centra Hvězdička v ulici Bezručova v Benešově. Zájemci, kteří ve 14 hodin dorazí, se mohou kurzu zúčastnit zdarma. Jednat se bude o relaxační zdravotní cvičení v pomalém tempu, zaměřené na posílení a uvolnění celé pohybové soustavy, páteře a kloubů. Toto cvičení pomáhá při bolavých zádech, kloubech, či celkové únavě organismu a je vhodné pro všechny bez rozdílu věku. Cílem lekce je nejen zdravě se hýbat, ale i si popovídat v přátelském kolektivu.





Svatováclavské slavnosti nabídnou bohatý program

Votice - Tradiční akce k poctě českého patrona, svatého Václava, opět rozproudí centrum Votic. Svatováclavské slavnosti začnou ve čtvrtek 28. září od 10 hodin slavnostním průvodem, který bude zahájen na Komenského náměstí. Na stejném místě bude také po celý den připravený doprovodný program jako koncerty kapel, divadelní, pohádková představení, šermířské exhibice i taneční vystoupení. Celou událost zakončí ohňová show i závěrečný ohňostroj.



Rozhýbou se tradičně i netradičně

Týnec nad Sázavou - Den zdraví a pohybu si užijí nadšenci v Týnci nad Sázavou ve čtvrtek 28. září od 13 hodin. Přítomní si vyzkouší známé i neznámé sporty jako rybaření, fotbal, softball, florbal, taekwondoo, mölkky i kroket. K vidění budou i ukázky masáží, první pomoci hasičů a záchranářů a lukostřelby.