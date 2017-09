Krátce: Svatého Václava si připomenou na zámku

Benešovsko - Přečtěte si přehled krátkých zpráv.

Pamětihodnosti na Benešovsku - zámek Konopiště.Foto: Deník / Kellner Zdeněk

Podívají se do dalekého Japonska

Vlašim - Přednáška Cesta do Japonska za tradičními textilními technikami se koná v pondělí 25. září od 18 hodin v přednáškovém sále ve Spolkovém domě ve Vlašimi. Setkání navštíví Lada Charvátová, která povypráví o zajímavé cestě do Japonska a zároveň prozradí něco nového o technice Sashiko, tradičním japonském prošívání. Přítomní se dozví o tom, co Sashiko je, o jeho historii a původu a také, jaký má význam pro dnešní dobu. Přítomní zjistí i něco o terapeutických účincích. Ve Spolkovém domě se znovu zájemci sejdou také v sobotu 30. září od 13 hodin, kdy začne jablkobraní.



Zhlédli film o známé stavebnici

Vlašim/Benešov - Snímek Lego Ninjago film mohli zhlédnout diváci v benešovském i vlašimském kině v neděli 24. září. Na programu byl i film s Robertem Pattisonnem Dobrý časy. V pondělí, v úterý a ve středu v kinech v Benešově a Vlašimi bohužel nepromítají. Ve čtvrtek ale návštěvníci obou okresních kin uvidí český film Zahradnictví: Dezertét, který začne v 19.30. Jedná se o druhou kapitolu rodinné kroniky Zahradnictví, která se se odehrává na pozadí převratných událostí v letech 1947-1953. Hlavní postavou je majitel noblesního kadeřnického salonu Valentino v centru Prahy.





Tradiční bazárek nabídne oblečení pro nejmenší

Benešov – Tradiční bazárek dětského oblečení a potřeb pro děti začne v úterý 26. srpna a bude pokračovat i následující den ve středu 27. srpna v Kulturním domě Karlov v Benešově. První den bude možné dětský bazar navštívit od 9 do 16 hodin, den druhý od 9 do 13 hodin.



Seznámí se se známými i neznámými sporty

Týnec nad Sázavou – Den zdraví a pohybu si užijí nadšenci v Týnci nad Sázavou ve čtvrtek 28. září od 13 hodin. Přítomní si vyzkouší známé i neznámé sporty jako jízdu na ponících, rybaření, fotbal, softball, florbal, taekwondoo, mölkky i kroket. K vidění budou i ukázky masáží, první pomoci v zastoupení hasičů a záchranářů a lukostřelby. Ve Společenském centru začne od 10 hodin šachový turnaj.



Svatého Václava si připomenou na zámku

Konopiště – Na svátek svatého Václava ve čtvrtek 28. září jsou v konopišťském zámku po celý den připraveny prohlídky věže Václavky od suterénu do krovu. Historické slavnosti nabídnou od 15 do 19 hodin na zámeckém nádvoří také spoustu dobrého jídla a pití.



Uvidí panáka

Votice – Komedii Josefa Skružného Zázračný panák uvede spolek divadelních ochotníků při Sokolu v Miličíně. V pátek 29. září od 19 hodin začne divadelní představení ve vojkovském špejcharu a zábavnou podívanou si užijí jak dospělí, tak i nejmenší.