KRÁTCE: Stavbu chodníku v Chlístově přibrzdila administrativa

Benešovsko - Přečtěte si krátké zprávy z regionu!

Ilustrační fotoFoto: Deník / Lucie Kotrbová

Úřad zná poměry, proto místní šetření nebude

Pyšely – O prodloužení platnosti územního rozhodnutí, tedy dokumentu, který legalizuje umístění staveb a chránícího zájmy a využití území, požádalo město Pyšely benešovský stavební úřad. Žádost se týká stavby nazvané – Rekonstrukce přečerpávacích šachet a výměna výtlaku. Ta se nachází v katastrálním území Zaječice. Městský úřad Benešov a jeho Odbor výstavby a územního plánování, jako příslušný stavební úřad, pyšelskou žádost veřejně oznámil. Jak v dokumentu vyvěšeném na úřední desce a také webových stránkách ale úřad píše, jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost města Pyšely poskytuje současně dostatečný podklad pro její řádné posouzení. Proto se u Zaječic nebude konat ústní jednání ani místní šetření. Přesto dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy, ale jen do 15 dnů od doručení oznámení. K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům už nebude benešovský stavební úřad přihlížet. Účastníci řízení mohou také nahlížet do podkladů.





Stavbu chodníku v Chlístově přibrzdila administrativa

Chlístov – I když měla podle plánů začít stavba chodníku, který odvede chodce z krajnice silnice probíhající obcí už v úterý, na místě se nic neděje. Klid je v Chlístově kvůli nabytí právní moci povolení na dopravní opatření. To pak umožní instalovat přenosné semafory a zajistit kyvadlovou dopravu. „Samotná stavba začne nejpozději v listopadu,“ potvrdil včera starosta Chlístova Bohumil Rataj. Kromě asi 350 metrů dlouhého chodníku po pravé straně při jízdě od Benešova na Týnec, vznikne i nová autobusová zastávka ve směru na Benešov. Stavba s rozpočtem dva miliony korun, by měla skončit ještě letos.



Mapu města najdou turisté na náměstí ještě tři roky

Benešov – Plán města ve vitríně stojící na rohu Masarykova náměstí poblíž kostela sv. Anny, který pro orientaci využívají nejen turisté, na stejném místě zůstane ještě nejméně tři roky. Tedy pokud se nenajde něco, co by záměr radnice na prodloužení stávající smlouvy s majitelem zařízení, zpochybnilo. K záměru města na uzavření prvního dodatku ke smlouvě o výpůjčce, s prodloužením její doby od Nového roku 2018 do Silvestra 2020, se lze vyjadřovat na městském úřadě až do konce října.



V Týnci nad Sázavou zapěje Petr Spálený

Koncert nestárnoucího, i když dnes už třiaosmdesátiletého hudebníka, skladatele, kytaristy, flétnisty, bubeníka především zpěváka Petra Spáleného si nenechá dnes ujít žádný z jeho příznivců. Bard s nezaměnitelným hlasem na Jedná se o stálici na scéně české populární hudby působí už více než 50 let. Do Týnce nad Sázavou s sebou přiveze Spálený koncert s názvem vycházejícím z jeho hitu – Až mě andělé.. Petr Spálený vystoupí ve Společenském centru od 19 hodin a zazní při tom i Peggy, Josefína, Plakalo bejby, Obyčejný muž a řada dalších hitů.