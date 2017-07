KRÁTCE: Šperky budou tématem přednášky na Konopišti

Benešovsko - Přinášíme vám přehled událostí v regionu.

Konopiště.Foto: Zdeněk Kellner

Šperky budou tématem přednášky na Konopišti

Konopiště - Přednáška pojmenovaná Renesanční a současný šperk se uskuteční ve středu od 18 hodin ve svatebním salonku na zámku Konopiště. Akce je věnovaná k letošnímu zámeckému tématu Rok renesanční šlechty. Samotná přednáška se bude věnovat kráse renesančního šperku a překvapivému setkání se šperkem současným. Slova se ujme Petra Matějovičová z Uměleckoprůmyslového muzea.

Domácí skupina zahraje na benešovském náměstí

Benešov - Thrash-rock'n'rollová skupina Pigstyle vystoupí na Masarykově náměstí již ve středu od 20 hodin. Kapela původem právě z Benešova, která byla založená roku 2015, zahraje v rámci festivalu Benešov City Live.

Okusí moderní moravský folk

Benešov - Koncert V & V Band, skupiny Veroniky a Václava Řihákových, budou zájemci moci navštívit ve čtvrtek od 19 hodin. Hudební představení se bude konat na Masarykově náměstí. Vstup je zdarma.

Návštěvníci si užijí komedii

Benešov - Divadelní představení nazvané Chladnější než obvykle představené divadelním spolkem De Formace si návštěvníci budou moci užít již v pátek od 19 hodin. Tato divadelní hra se bude konat na Masarykově náměstí v Benešově jakožto jedna z akcí letního multižárnového festivalu Benešov City Live.

Děti zhlédnou další pohádku

Týnec nad Sázavou - Letní pohádkové odpoledne pro děti bude pokračovat i v sobotu 29. července. Divadlo U staré herečky představí pohádku s názvem Líná Liduna a tři přadleny. Divadelní představení je pořádané v rámci kulturní akce s názvem Letní divadelní scéna v Posázaví a bude připraveno v Městském muzeu města Týnec ve venkovním areálu hradu. Za deště se diváci přesunou do galerie muzea.

Divadlo uvítají na zahradě

Votice - Další pokračování Votického pohádkového léta, které se koná v restauraci U Modré kočky, se uskuteční 30. července od 18 hodin. Nedělní představení s názvem Čert a Káča sehraje Divadlo Dokola za jakéhokoliv počasí. Akce je totiž připravená na zahrádce restaurace, kde je kryté hlediště.

Studenti ukazují svůj talent

Sázava - Studentská výstava skla potrvá v sázavské galerii huti František až do 31. srpna. V expozici své práce představují mladí umělci z Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně z Ústí nad Labem.

Výstava okrášlila klášter

Votice - Výstavu obrazů s názvem Ticho kamenných cest je možné zhlédnout až do 30. července vždy od úterý do neděle od 10 hodin do 17 hodin. Akci pořádá Městské kulturní centrum Votice v klášteře svatého Františka z Assisi. Autorka vystavovaných obrazů Lucie Novotná je malířka i grafička a může se pyšnit oceněním, které získala na 13. ročníku celostátní soutěže Grafika roku 2006.

Anna Marie Jabčanková