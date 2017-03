Krátce: Školáci se mohou stát reportéry díky soutěži

Přinášíme vám přehled krátkých zpráv z Benešovska.

Pro turisty mají nové lákadlo

Vlašim/Načeradec – Ochránci přírody nelení. Pro deset vybraných lokalit, o které se po celé republice aktivně starají, nechali vyrobit pamětní turistická razítka. Ani Vlašim nezůstala bez povšimnutí a od začátku nové sezóny si zájemci i zde mohou na památku orazítkovat pohled či deník. Ke každé lokalitě existují vždy dvě totožná razítka, a naopak v každé oblasti je motiv razítka jiný. Na Benešovsku se mohou turisté s razítkem setkat v Podblanickém ekocentru ve Vlašimi nebo v hospůdce v Načeradci.

Školáci z Posázaví se mohou stát reportéry díky soutěži

Benešov/Posázaví – Žáci 6. až 9. tříd základních škol z regionu Posázaví a studenti primy až kvarty Gymnázia Benešov mají jedinečnou a zároveň poslední příležitost stát se reportéry v rámci soutěže Strážci památek. Čtyřčlenné týmy se mohou přihlásit do projektu do 24. března, tedy do tohoto pátku. Soutěž má na rozdíl od předchozích ročníků jen jedno kolo. Úkolem týmů bude vypátrat zajímavé informace o vybrané osobnosti nebo památce regionu Posázaví a zpracovat je formou krátké, ale výstižné a vtipné reportáže. Vybrat si mohou z písemné varianty, rozhlasové nebo televizní. Vítězný tým získá pozoruhodný den a noc v regionu Posázaví, a to 8. až 9. června, ve Zlenicích u Senohrab.

Jak vzniká manipulace či stresy prozradí přednáška

Benešov – Do problematiky manipulace, stresů a bolestí uvede posluchače páteční setkání s Jitkou Říhovou v Mateřském centru Hvězdička. Lektorka zájemcům od 18 hodin představí, jak se těchto nepříjemností zbavit.

V zámeckém parku u Konopiště se starají o přírodu

Konopiště – Minulý týden vylovili pracovníci Konopiště malý rybník v rozlehlém zámeckém parku. Tento týden je čeká výlov toho většího. Zároveň prořezávají i křoviny a uklízejí po zimě. Přírodu zbaví odpadu i studenti SOU Stavební Benešov 12. dubna. Již po druhé budou uklízet třeba parkoviště u zámku či přilehlou cestu.