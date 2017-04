KRÁTCE: S nebezpečím na internetu seznámí vyšetřovatel

Stříbrná Skalice - Jako první zahrály v rockovém klubu restaurace Na Marjánce ve Stříbrné Skalici Try duby. Jak název napovídá, jedná se o tři muzikanty. Zde však podobnost s názvem končí, protože o žádné duby nejde. Je to parta zkušených muzikantů okolo Olega Homoly, známého fotografa a otce hudebníků Jana a Matěje z Wohnoutů. Jejich Happy Punk Rock potom vystřídal elektronický rock Letů mimo. I oni mají za sebou dlouhou řadu let působení na české hudební scéně. Jejich největším hitem je patrně píseň Euforia. Celý večer se uskutečnil v pohodové atmosféře a nikdo zřejmě návštěvy koncertu nelitoval.