KRÁTCE: Rybáři připravili závody

Kladrubští sportovní rybáři připravili letos první závody

Kladruby – Jarní rybářské závody, první letošní, zorganizovali sportovní rybáři z Kladrub na nádrži Záhorská. Výsledky sportovně společenského pětihodinového podniku se současně započítávaly do klání o Putovní pohár kladrubských rybářů. Závody odstartovaly po tříhodinové přípravě v devět hodin a zúčastnilo se jich 36 soutěžících včetně dětí a handicapovaných rybářů, mezi nimiž nechyběl ani loňský Mistr ČR v plavané Martin Růžička. Všechny kategorie – první místo, titul nejlepší rybářka i největší ulovená ryba opanovala členka místní organizace ČRS Gabriela Tauberová. „Nachytala necelých osm metrů ryby a ulovila šestnáct kaprů. Na druhém místě se umístil Josef Klimpera ml. z Kácova a třetí byl kladrubský vozíčkář Petr Svatoš,“ připomněl hospodář kladrubských rybářů Jan Porhansl.

Řidiči pojedou po dlouhé objížďce

Netvořice – Více než čtyři měsíce bude řidičům komplikovat cestu oprava mostku nedaleko Netvořic na silnici číslo 1057. Do městyse se kvůli tomu auta od Benešova nedostanou od 15. května do 30. září. Během opravy mostku navedou dopravní značky motoristy na objízdnou trasu dlouhou necelých 11 kilometrů přes Týnec nad Sázavou, Podělusy a Břežany. O něco kratší trasu přes Chleby a Podělusy řidiči však využívat nebudou moci a to kvůli přetrvávající uzavírce silnice na hrázi Dunávického rybníka.

Benešov žádá o dotaci 20 milionů

Benešov – Radní města při své schůzi schválili podání žádosti o dotaci z Nadace Proměny Karla Komárka – Parky 2016 a to ve výši 20 milionů korun. Peníze by měly pomoci revitalizaci parku Klášterka na benešovském Karlově.

V aule gymnázia vystoupí při festivalu pět pěveckých sborů

Benešov – Sborovému zpěvu bude už v pondělí 8. května věnovaná druhá část třídílného hudebního festivalu Jaro Josefa Suka. V aule Gymnázia Benešov se v 19.30 sejdou členové Sukova komorního sboru, Pěveckého sboru Gymnázia Benešov, Benešovské učitelky a také soubory Hlahol Nymburk a Ľasenzio Praha. Festival se v Benešově koná už po šestadvacáté.

Historické traktory Zetor se potřinácté sjedou na nahorubskou náves

Nahoruby – Celkově potřinácté se na návsi v Nahorubech, obci nedaleko Neveklova sejdou majitelé a také příznivci legendárních zemědělských strojů, traktorů Zetor. Sraz strojů z brněnské továrny v Líšni začne v sobotu 6. května v pravé poledne a kromě podívané na naleštěná vozidla pořadatelé ocení také tři posádky v nejhezčích dobových oděvech. Nebude znovu chybět ani spanilá jízda.

Vlašimští ochránci přírody zvou na svou akci veřejnost

Vlašim – Zpátky do přírody. Právě tak se jmenuje akce Českého svazu ochránců přírody Vlašim, která se koná ve čtvrtek 4. května. Spočívá ve vypouštění ježků, kteří zimu strávili v zařízení ochranářů, do zámeckého parku. Kromě samotného návratu do přirozeného prostředí ekologové chystají pro veřejnost, kterou na akci startující v 15.30 také zvou, prohlídku bodlináčů pěkně zblízka a vyprávění o těchto pozoruhodných tvorech. Sraz účastníků je před Podblanickým ekocentrem v Pláteníkově ulici, tedy u objektu proti bráně do parku.

Kvůli výročí konce světové války chystají pietní akce

Benešov – Už zítra položí představitelé města květiny a věnce na obvyklých místech – v průjezdu radnice, u sokolovny, gymnázia, na novém židovském hřbitově a také u památníku osvobození známého také jako mauzoleum. V pondělí 8. května se pak pieta koná také u pomníku nedaleko Dobříčkova, kde se ve středu 9. května 1945 setkaly dvě části Rudé armády, 1. a 2. ukrajinský front maršálů Koněva a Malinovského. Pietní akce připomínající si oběti druhé světové války a německého nacismu začaly v Benešově už v dubnu. Lidé si u pomníku americkým letcům připomněli vraždu devíti zajatých mladých mužů z 19. dubna 1945.