KRÁTCE: Pohovoří o předchůdci Karlova mostu

Benešovsko - Kam vyrazit za kulturou, třeba na přednášku? Přečtěte si naše tipy!

O předchůdci Karlova mostu pohovoří na setkání v zámku

Vlašim – Přednáška o pražském Juditině mostě je připravená pro zájemce dnes od 17 hodin v Muzeu Podblanicka ve Vlašimi. Besedu povede Zdeněk Dragoun z Národního památkového ústavu v Praze a příchozí se na setkání dozví více o předchůdci Karlova mostu. Přednášející pohovoří o vzniku, historii i důvodu, proč starý, Juditin most král Karel IV. přestavěl.

Pohádka rozveselí nejmenší diváky

Benešov - Představení pro děti a rodiče začne dnes od 17 hodin v benešovském Městském divadle Na Poště. Pohádka se jmenuje Zajíčku a slepičko, čípak je to vajíčko? a vypráví o tom, kolik má taková slepička na jaře práce a vlastně i zajíček. Co se ale stane, když se ti dva potkají a začnou se hádat o jedno vajíčko? Slepička jej sice snesla, ale zajíček krásně pomaloval a ona mu ho teď nechce dát. Ještě, že se na to všechno dívá moudré sluníčko, které v rozepři poradí. Dětskou divadelní hru odehraje Divadélko Kos, které do Benešova nepřijelo poprvé, ani naposledy.

Český film Bába z ledu promítnou divákům v kině

Benešov/Vlašim – Na českou komedii se mohou těšit zájemci dnes v benešovském i vlašimském kině. Od půl osmé večer začne promítání snímku Bába z ledu. Film vypráví o ovdovělé Haně, která se po setkání s otužilcem Bréňou začíná vymaňovat ze stereotypního života.

Kontejnery mají své místo

Mžížovice – Kontejnery na odpad mají v Mžížovicích, v části Ostředku, již své trvalé místo. Stavební firma vybudovala zpevněné stání pro čtyři popelnice v centru Mžížovic. Výstavba obec Ostředek stála 43 539 korun.