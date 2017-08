KRÁTCE: Piknik si užijí pod břízami s medovými pochutinami

Benešovsko - Přinášíme výběr krátkých zpráv z Benešovska.

Obchod v Ratměřicích bude od září provozovat obec

Ratměřice - Provozovatelka obchodu v Ratměřicích ukončí svou činnost k poslednímu dni v srpnu. „Špatná funkčnost a konečné rozhodnutí současné nájemkyně ukončit provozování obchodu přivedly obec k rozhodnutí provozovat obchod s potravinami ve vlastní hospodářské činnosti k 1. září,“ potvrdil starosta Ratměřic Viktor Liška. Obec také slibuje, že od začátku září se tak obyvatelé Ratměřic mohou spolehnout na pevnou pracovní dobu a dostatečný sortiment k prodeji. O konkrétním způsobu provozování definitivně rozhodne obecní zastupitelstvo na svém srpnovém zasedání.

Piknik si užijí pod břízami s medovými pochutinami

Hulice - Piknik v přírodě nabízí široké veřejnosti Včelí svět v Hulicích. Příjemný stín pod břízami před hulickým domem vybízí k poklidnému posezení s dobrým jídlem. Správci Včelího světa zájemcům připraví odpolední svačinku v podobě košíku, který naplní dobrotami z medového obchůdku. Nedaleko od místa pro piknik je i dětské hřiště s altánkem i trampolínou.

Policistky navštěvují dětský příměstský tábor v Benešově

Benešov - Několik setkání policistek s dětmi z příměstského tábora v Benešově se již uskutečnilo v rámci první poloviny letních prázdnin. Další jsou připravené také na srpen, vždy jednou týdně v prostorách zimního stadionu v Benešově. Přednáška je zaměřena na bezpečné chování. Policistky vysvětlují, na co by si měl každý dávat pozor, než odejde z domova, co vše má zkontrolovat. „Následně probírají cestu do školy. V rámci přesunu z domova se zaměřují na bezpečné chování v silničním provozu,“ dodala Veronika Čermáková, tisková mluvčí policie v Benešově. Děti jsou také poučeny, jak se mají chovat ve škole. Vzhledem k létu je jedním z témat také bezpečný pohyb u vody a na výletě.