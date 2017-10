KRÁTCE: Otevřou oddělení následné péče i oční ambulance

Benešovsko - Přečtěte si krátké zprávy z regionu.

Otevřou oddělení následné péče i oční ambulance

Benešov – Den otevřených dveří v novém oddělení následné péče se koná v úterý 10. října od 10 do 15 hodin v benešovské nemocnici. A to není vše. V Nemocnici Rudolfa a Stefanie v Benešově se v úterý otevřou i oční ambulance. Při příležitosti Světového dne zraku budou mít od 7.30 do 11 hodin všichni zájemci možnost si nechat otestovat svůj zrak pro riziko glaukomu.



Nový muzikál Rokenrol pro Bejbyho uvedou v Benešově

Benešov – Nový muzikál Rokenrol pro Bejbyho představí Komorní studio Áčko v úterý 10. října od 19.30 v benešovském Městském divadle Na Poště. Divadelníci z Benešova seznámí diváky s příběhem Ivana Hlase s úpravami Anny Balatové, která dílo také režíruje. Hudební část si vezme za své živá kapela s pěti členy.



Film Po strništi bos budou mít diváci možnost opět zhlédnout

Benešov/Vlašim - Během úterý 10. října sice vlašimské kino nepromítalo, ve středu 11. října se ale situace změní. Diváci budou mít možnost v obou okresních kinech, ve Vlašimi i v Benešově, zhlédnout český film Jana Svěráka, který zapadá do řady filmů Obecná škola, Kolja a Vratné láhve. Po strništi bos začne v 19.30 a ti, kteří na promítání dorazí, se díky snímku také dozvědí, jak vnímal své dětství na venkově Zdeněk Svěrák.