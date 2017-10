KRÁTCE: Osadu Strženec blokoval strom

Benešovsko - Co se děje v regionu?

Ilustrační fotoFoto: Deník / Kyselová Zuzana

Osadu Strženec blokoval strom

Strženec – Stromy padlé na komunikaci poblíž osady Strženec nedaleko Jankova, nejsou zase až tak úplnou novinkou. Před několika lety tam na vozovku směřující k Jankovu popadalo při vichřici velké množství polámaných a vyvrácených jehličnatých stromů. Ve čtvrtek 5. října se to, v nesrovnatelně menší míře, opakovalo. Na silnici ve směru na Ouběnice a Bystřici padl před půl dvanáctou dopoledne jej jeden strom. I to ale stačilo k blokádě dopravy. Na místo pak dorazili hasiči a překážku odstranili svými motorovými pilami.





Noví nájemci se zaváží na pět let

Benešov – Devět tisíc korun za rok požaduje město Benešov po uživatelích garáží v ulici Jana Švermy. Ty jejich dosavadní nájemci opustili a uvolněné prostory jsou nyní k mání dalším zájemcům. Podle nabídky radnice se jedná o celkem pět stání pro osobní automobily v podzemních garážích. Jedno z míst je volné už od začátku listopadu, další pak od Nového roku. Město s novými nájemci uzavře smlouvu na dalších pět let.



Minoritský klášter připomněla mše

Benešov – Jak dlouho uplynulo od založení minoritského kláštera na benešovském Karlově? Některé zdroje uvádějí 760 let, jiné dokládají historii o deset let delší. Každopádně si výročí založení připomněli u torza gotických oblouků věřící mší celebrovanou Marcelem Timkem.



Mladí Slováci poznávali Benešov

Benešov – Žáci z pěti základních škol ze slovenského Partizanskeho, navštívili už podruhé Benešov. Akce se konala v rámci druhého ročníku Česko – Slovenského dne. „Do Benešova přijeli žáci sedmých ročníků,“ upřesnila Markéta Pazderová z Odboru vnitřních věcí Městského úřadu Benešov. S vrstevníky ze Slovenska se setkaly děti ze všech benešovských základek při společném obědě ve školní jídelně na Karlově. Děti z obou částí kdysi jednoho státu se po exkurzi do benešovských škol vydaly na poznávací zájezd do českého hlavního města.