KRÁTCE: Opravují jez, oprava uzavře silnici

Benešovsko - Přinášíme vám přehled krátkých zpráv z regionu.

Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Dimír Šťastný

O podobě zpravodaje rozhodnou obyvatelé obce

Čerčany – Vedení Čerčan vyzývá obyvatele obce, aby se pomocí webového dotazníku, který je k nahlédnutí na internetových stránkách obce, svěřili se svým názorem ohledně Čerčanského zpravodaje. Mohou tak ovlivnit jeho budoucí podobu. Nově také vedení obce chce vytvořit rozšířené možnosti v elektronické verzi zpravodaje. Zájemci si tak lépe prohlédnout fotografie, texty či videa z čerčanských akcí.

Nová brožura seznámí s cestováním arcivévody

Konopiště – K nejzajímavějším, novým publikacím konopišťského zámku patří obrazová brožurka o cestě arcivévody Františka Ferdinanda d´Este kolem světa z let 1892 až 1893. Více než sto dvacet let staré fotografie jsou fenomenální výpovědí o životě na konci 19. století a především národopisnou raritou.

Opravují jez v Městečku

Městečko – Povodí Vltavy začalo opravovat jez v Městečku. Jelikož těžká technika bude ke stavbě přijíždět kolem poříčské čističky odpadních vod a dále v souběhu s řekou, měli by lidé při procházkách dbát zvýšené opatrnosti. Oprava potrvá až do roku 2018, a vznikne při ní kromě místa pro přenášení lodí také přechod pro ryby.

Kvůli opravě uzavřou silnici

Trhový Štěpánov - Úplnou uzavírku vozovky v Trhovém Štěpánově mohou vnímat řidiči již od včerejšího dne. Kvůli úpravě povrchu komunikace neprojedou žádná vozidla od křížení ulice Nádražní ke křížení se silnicí v ulici Dubějovická. Omezení v dopravě by mělo trvat až do pátečních 18 hodin, kdy by uzavírka měla skončit. Objízdnou trasu pro veškerou silniční dopravu budou značit přistavěná značení u dotčené komunikace. Další uzavírku mohou řidiči očekávat ve Vlašimi, kde od začátku května neprojedou po silnici vedoucí na zámeckým parkem směr Benešov.

Pohádka potrvá jen půl hodiny

Benešov - Pohádka pro nejmenší začne dnes v aule benešovského gymnázia. Na půlhodinový program mohou dorazit především rodiče s nejmenšími potomky. Během uvedení pohádky, která se jmenuje Zvířátka a loupežníci, vystoupí také děti z kroužku Hrajeme si na divadlo. Příchozí může potrápit omezený přístup do gymnázia, proto bude odstavný prostor především pro kočárky ve vstupní hale benešovské, školní budovy. Mateřské centrum Hvězdička připravuje, stejně jako pohádku, také pohybový kurz v pátek od 18 hodin v tělocvičně centra.

Podblanický umělec připravil událost pro Farní charitu

Vlašim – Kulturně zábavný pořad nesoucí název Příhoda vzpomíná, hraje a promítá začne zítra od 16 hodin ve Farní charitě ve Vlašimi. Příchozí se mohou těšit na vypravování, harmoniku, písničky, recese, soutěže, promítání a mnoho dalšího. Stanislav Příhoda, který akci zorganizoval, je podblanický malíř, hudebník a literát.

Umělecká škola představí tvorbu svých studentů

Čerčany – Žáci ze Základní umělecké školy Čerčany vystaví nejen svou uměleckou tvorbu, ale také předvedou hudební talent. V sále čerčanského Kulturního domu dnes od 17.30 hodin bude pro zájemce připravená výstava Z ptačí říše s výtvory mladých umělců. O půl hodiny později vystoupí žáci s koncertem komorní hudby.

Napečou strašidelné muffiny

Benešov – Holky i kluci, kteří stále ještě docházejí na základní školu, se mohou zúčastnit pečení v Domě dětí a mládeže v Benešově. Dnes od 14 hodin si mohou příchozí napéct strašidelné muffiny, které se budou skvěle hodit jako pohoštění k blížícím se čarodějnicím.

Večerní prohlídku zámkem si užijí jen někteří zájemci

Konopiště – Carpe diem se zámožným rytířem Přechem z Hodějova aneb výlet do renesančního života. Tak jsou pojmenované letošní večerní prohlídky po zámku Konopiště. Ti zájemci, kteří se netradiční akce chtějí zúčastnit, se ale musí mít na pozoru. Počet účastníků je totiž omezený, proto je lepší přihlásit se na dnešní akci, která začne ve dvacet hodin, předem.

Votické kino zve dospělé na koncert a děti na promítání

Votice – Nejdříve si ve votickém kině užijí nejmenší. Dnes totiž mohou děti navštívit promítání animovaného, dobrodružného filmu Lichožrouti z československé produkce. Následně další den, zítra, potěší program také dospělé. Koncert folkové kapely Nezmaři začne v prostorách kina od 19 hodin.