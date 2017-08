KRÁTCE: Okolo Týnce nad Sázavou dálnice zatím nepovede

Benešov - Přinášíme několik krátkých zpráv z regionu.

Okolo Týnce nad Sázavou dálnice zatím nepovede

Týnec nad Sázavou – Výstavba dálnice D3 ještě několik let obyvatele Týnce a okolí trápit nemusí. Ministerstvo životního prostředí prodloužilo platnost stanoviska EIA, tedy posouzení vlivu na životní prostředí, o pět let. Podle harmonogramu Ředitelství silnic a dálnic by měla výstavba dálnice D3 započít až roku 2024.

Musí šetřit pitnou vodu

Bystřice – Obyvatelé Bystřice musí šetřit s pitnou vodou. „V návaznosti na pokles zásoby vody ve vodojemu na 20 procent prosíme občany, aby řádně hospodařili s pitnou vodou v souvislosti se zvýšením nákladů na provoz vodovodu Božkovice,“ uvedli zastupitelé obce na webových stránkách města Bystřice. V té souvislosti město zařídilo pro obyvatele dvě cisterny s pitnou vodou na začátku týdne.

Opravili památník padlým

Ouběnice – Památník, který patří padlým obětem heydrichiády, se dočkal opravy. Pomník stojí na ouběnické návsi a opravili jej během prvního prázdninového měsíce.

AUTOŘi: Lucie Sedláková, Anna Marie Jabčanková