KRÁTCE: Nový retardér zajišťuje bezpečnou cestu školákům

Benešovsko - Přečtěte si krátké zprávy z regionu!

Nový retardér zajišťuje bezpečnou cestu školákům

Vlašim – Nový zpomalovací retardér byl vybudován před vjezdem do sportovního areálu Na Lukách ve Vlašimi. Stejnou cestou, kudy do areálu vjíždějí vozidla, totiž chodí děti do školy. Proto město přikročilo k vytvoření zpomalovacího retardéru, aby školákům zajistilo bezpečnější pohyb přes vozovku. Jelikož je i v samotném areálu zvýšený pohyb dětí kolem vlašimských sportovišť, byla v něm také snížena rychlost na 20 kilometrů za hodinu.

Votická knihovna je zavřená

Votice – Městská knihovna ve Voticích má přes léto také prázdniny, až do pátku 25. srpna je tedy stále uzavřená. Knihy si budou moci čtenáři opět vypůjčit či vrátit od pondělí 28. srpna.

Benešovská koupadla budou otevřená až do poloviny září

Benešov – Sezóna na koupadlech Na Sladovém v Benešově zdaleka létem nekončí. Jako jiné roky bude zde i letos otevřeno až do 15. září. I když je koupání v požární nádrži pouze na vlastní nebezpečí, protože nádrž nesplňuje přísné parametry koupaliště, místo lidé stále navštěvují. V areálu je totiž udržovaný trávník, lavičky, dřevěná lehátka, v nabídce objektu je také občerstvení. Pro děti je k dispozici pískoviště a prolézačky. Návštěvníci mohou během otevírací doby od 10 do 22 hodin využít i pingpongový stůl, hřiště na volejbal i plochu na hraní petangue. Sportovní náčiní si ale na koupadlech nepůjčí.

Rekonstrukce jezu začne již brzy a bude trvat 20 měsíců

Podělusy – Rekonstrukce jezu v Podělusích započne již v pátek 25. srpna. Rekonstrukce je plánovaná na 20 měsíců, tedy do dubna 2019. Práce budou zahájeny na pravém břehu Sázavy výstavbou sportovní propusti, následně budou práce pokračovat na části jezového tělesa.