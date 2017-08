KRÁTCE: Některé ambulance zavřeli

Benešovsko - Přinášíme několik krátkých práv z Benešovska.

Nominují významného občana Týnce nad Sázavou

Týnec nad Sázavou - Obyvatelé Týnce nad Sázavou mohou nominovat významného občana svého města. Toto ocenění se letos bude udělovat již po šestnácté a nominaci si zaslouží ten, kdo se například postaral o rozvoj města, významně ovlivnil život ve městě nebo se zapsal do historie města svou prací. Své návrhy mohou zájemci zasílat na Městský úřad do pátku 25. srpna, poté je Rada města projedná a předloží ke schválení zastupitelstvu. Návrh by měl obsahovat jméno a příjmení navrhovaného, obor, ve kterém působí, odůvodnění návrhu a kontakt na navrhovatele, kterým může být fyzická osoba i spolek. Ocenění Významný občan se začalo udělovat poprvé v roce 2002, kdy byl prvním oceněným František Šípek.

Problém s dopravou v ulici řeší pomocí nového systému

Benešov - Problém s dopravou v ulici Čechova v Benešově řešili dané úřady již od roku 2009. Na začátku srpna město v tomto úseku zahájilo fungování nového dopravního systému. Pomocí kamer a radarů tak mohou úředníci zjišťovat, jak řidiči dodržují povinnou nejvyšší rychlost v Čechově ulici. Od 1. do 7. srpna se odehrály finální přípravy před spuštěním ostrého provozu zařízení. V pondělí, kdy začal systém úsekového systému fungovat, zachytily kamery do 14 hodin deset řidičů, kteří překročili danou rychlost.

Některé ambulance zavřeli

Benešov - V benešovské nemocnici mají některé ambulance přes prázdniny zavřeno, jelikož lékaři a lékařky čerpají dovolenou. Pacienti tak do 11. srpna nenavštíví dětskou neurologii, EEG či plicní. Dovolenou mají i v cévní poradně, a to až do 21. srpna. Další ambulance mají otevřeno nepravidelně podle rozpisů.

Most otevřeli s omezením

Louňovice pod Blaníkem - Most vedoucí silnici z Louňovic pod Blaníkem do Libouně je již skoro celý opravený. Uzavírka této vozovky sice skončila na konci července, most je již pokrytý novým asfaltem, i tak ale řidiči přes tento úsek projedou s omezením. Stále se totiž dodělávají okraje mostku, především chodník. Proto musí přes most řidiči projíždět maximální rychlostí 30 kilometrů za hodinu. Zákaz vjezdu na most pro nákladní vozidla a traktory, tedy vozidla nad 3,5 tuny, ale stále trvá a trvat bude.