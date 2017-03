KRÁTCE: Náklaďák s pivem uvízl pod mostem

Co se děje na Benešovsku? Přinášíme vám přehled krátkých zpráv.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Slávek Růta

Nákladní auto neprojelo pod mostem a uvízlo

Bystřice – Nákladní vozidlo, které převáželo pivo, uvízlo včera pod mostem v Bystřici u objížďky na Nesvačily. Řidič nákladního automobilu pravděpodobně neodhadl prostor pod mostem, kam se za normálních okolností nevejde skoro ani osobní auto, a pokusil se projet.

Zdeňka Jandejska zvolili prezidentem agrární komory

Trhový Štěpánov – Prezidentem Agrární komory České republiky zvolil sněm v Olomouci ředitele firmy Rabbit z Trhového Štěpánova Zdeňka Jandejska. V čele komory nahradil Miroslava Tomana, který už nekandidoval. Dvaašedesátiletý Zdeněk Jandejsek byl jediným kandidátem na prezidenta komory a hlasovalo pro něj 130 ze 188 delegátů sněmu. „Je to silný mandát, který jsem nečekal,“ uvedl Zdeněk Jandejsek, který komoru povede následující tři roky. Po svém zvolení řekl, že v čele agrární komory se chce zaměřit na národní dotace, problematiku takzvaného zastropování dotací a dumpingové dovozy, což znamená vyvážení zboží za hranice levněji než za kolik se výrobky u nás vyrábějí. Tento systém podle Jandejska likviduje znatelně tuzemský trh.

Studenti umělecké školy vystavují svá díla

Benešov – Výstava Motivy jara zahrnuje výběr prací studentů Základní umělecké školy Votice. Žáčci pod vedením Markéty Prodanové vytvořili soubor prací Ze života hmyzu, rostlin a jara zaměřený na poznatky z přírodopisu, ekologie a zájmu o vlastní okolní přírodu a krajinu. Výtvarná díla vznikla během loňského a na počátku letošního roku a jsou vystavená v Městské výstavní síni na malém náměstí.

Utrpení za války představí výstava

Název výstavy, který zní Místa utrpení, smrti a hrdinství, vězni z českých zemí v nacistických koncentračních táborech, vypovídá sám za sebe. Od dnešního dne mají zájemci možnost tuto expozici navštívit v benešovské Piaristické koleji. Výstava bude otevřená od dnešního dne do 30. května, a to od pondělí do pátku od 9 do 16 hodin. Na výstavě spolupracovalo Muzeum umění a designu z Benešova spolu s Historickou skupinou Osvětim a Památníkem Terezín. Slavnostní zahájení výstavy je připravené na 4. dubna od 16 hodin.