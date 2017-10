KRÁTCE: Na semináři se dozvědí, jak nejlépe čerpat dotace

Benešovsko - Přečtěte si přehled krátkých zpráv z regionu!

Spisovatel Pavel Hoza přečte svůj esej v rozhlase

Benešov – Esej spisovatele a básníka Pavla Hozy s názvem Obraz a skutečnost si mohou vychutnat v autorově podání posluchači Českého rozhlasu na stanici Vltava. Čtení na její frekvenci je na programu rádia už ve čtvrtek 12. října od 9 hodin a 10 minut. Esej si budou moci zájemci poslechnout také následujících šest dnů, během nichž bude k nalezení v archivu Českého rozhlasu.



O nacistické okupaci promluví při přednášce

Vrchotovy Janovice – Beseda s Tomášem Zoulem, který napsal knihu Zabráno pro SS, je připravena ve čtvrtek 12. října od 18 hodin v Kavárně na cestě ve Vrchotových Janovicích. Zájemci se nejen pobaví o historii okresu a o nacistické okupaci, ale také o tom, jak vznikala kniha Zabráno pro SS, co její autor plánuje do budoucna a jak se dívá na současnou Evropu.





Na semináři se dozvědí, jak nejlépe čerpat dotace

Vlašim – Informační semináře pro všechny zájemce, kteří by chtěli čerpat dotace z Operačního programu zaměstnanost či Integrovaného regionálního operačního programu, se uskuteční ve čtvrtek 12. října ve Spolkovém domě ve Vlašimi. Nejdříve od 10 do 12 hodin začne povídání o čerpání dotací z regionálního programu, následně od 13 do 15 hodin se zájemci dozví více o dotacích z programu zaměstnanosti. Semináře přichystala Místní akční skupina Blaník, operující na územích Blaník, Želivka, Český Smaragd a Podblanicko.



Aby se motorika miminek správně vyvíjela, zacvičí si

Sázava – Pravidelné kurzy pojmenované Cvičení miminek začínají v pátek 13. října od 10 hodin v Rodinném centru Putti v Sázavě. Během setkání se rodiče spolu se svými malými dětmi naučí správné pohybové aktivity, které jsou ideální na podporu správného psychomotorického vývoje kojenců a batolat. Kurzy jsou vhodné pro děti od 3 měsíců. Cvičení je doprovázeno řadou písniček, básniček a cvičebních pomůcek.



Dobrovolníci znovu uklidí příkopy kolem Netvořic

Netvořice – Už tradiční gruntovací počin chystají lidé z Netvořic na sobotu 14. října. Ten den se nejprve sejdou na zahradě tamní sokolovny a rozdělí si jednotlivé úseky kolem výpadovek z městyse. V 9 hodin se pak vydají s velkými plastovými pytli na další Úklidovou štafetu. Jejím účelem je zbavit příkopy kolem silnic odpadků. Kromě uklízení dobrovolníci znovu také přidají sázení stromků a rozsévání semínek bylinek po okolí. Úklidové štafety se může zúčastnit kdokoliv. „Název akce dostala proto, že se mělo jednat o uklízení od obce k obci, tedy jakousi štafetu,“ prozradila organizátorka Šárka Zemanová.