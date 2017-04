KRÁTCE: Muzeum rekordů hledá nejvyšší hořící hranici

Benešovsko - Přinášíme vám přehled krátkých zpráv z regionu.

Benešovský deník. Ilustrační fotoFoto: Deník

Muzeum rekordů hledá nejvyšší hořící hranici

Benešovsko – K vytvoření či hledání nejvyšší hořící hranice v České republice vyzývá všechny nadšence agentura Dobrý den, která mimo jiné spravuje tuzemské Muzeum rekordů a kuriozit. K blížícím se čarodějnicím se již připravuje speciální rekordní hranici z akátového dřeva na zatím tajném místě. V archivu rekordů a kuriozit je ale stále zapsaná hořící hranice z Mnichovic, města nedaleko Benešovska, kterou postavil místní spolek a měřila rekordních 16,999 metru.

Pořadatelé akcí musí svou činnost ohlásit předem

Sázava – Pořadatelé tradičních kulturních, sportovních a společenských akcí, kteří při pořádání své akce požadují posunutí nočního klidu, musí své požadavky oznámit nejpozději do 15. května na městském úřadě. „Na pozdější žádosti nebude možné brát zřetel. Jednotlivé akce musí být zapracovány do vyhlášky města,“ uvedl tajemník města Jiří Huml. V žádosti musí zájemci uvést název akce, termín, hodinu ukončení a spojení na pořadatele. Konkrétní datum musí být zveřejněno 10 dní předem na úřední desce.

Do muzea i infocentra shánějí na léto brigádníka

Louňovice pod Blaníkem – Pro zajištění provozu muzea a infocentra v Louňovicích pod Blaníkem shání městys brigádníka či brigádnici. Zájemce by v infocentru, který je zároveň i muzeem Podblanicka, pracoval od května do srpna. V květnu a červnu by se jednalo o víkendové služby, o letních prázdninách o úterý až neděli.

Ve votickém kině promítnou český film o životní změně

Votice – Český snímek Pohádky pro Emu uvede votické kino v pátek od 20 hodin. Film vypráví o Petru Millerovi, která pracuje již řadu let pro imigrační úřad v Londýně. Zaběhnutý rytmus jeho života jednoho dne přeruší podivný telefonát z Prahy. V nemocnici leží po autonehodě svobodná matka, která ho v případě nouze uvedla jako opatrovníka svého dítěte. Ema je totiž jeho dcera. Petr je naprosto šokovaný. Musí jít určitě o nějaký omyl, myslí si. Pravda je ale mnohem složitější a životní změna také.