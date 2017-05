KRÁTCE: Můžete vyrazit na túry s benešovskými turisty

Benešovsko - Přinášíme vám přehled zpráv z regionu.

Pochod. Ilustrační foto.Foto: Deník / Sedláková Lucie

S benešovskými turisty mohou vyrazit na túry

Benešov – Celkem pět pěších výletů připravili pro sebe i stejně laděné zájemce na máj členové Klubu českých turistů Benešov. Jeden už mají za sebou, ale další čtyři teprve přijdou. Ten nejbližší se uskuteční v sobotu. Výletníci si při něm projdou Polabí. Další procházku budou mít turisté a jejich příznivci ve středu 17. května, kdy projdou okolím Heřmaniček na jihu Benešovska. Ve středu 24. května odjedou do Prahy a z Masarykova nádraží se vypraví za krásami do okolí Roudnice nad Labem s odbočkou na Říp. Poslední májový den povedou kroky turistů k vlaku do Říčana a odtud pak zavítají pěšky do nedaleké botanické zahrady.

Preventivní vlak zastavil ve městě jen na dva dny

Benešov – Preventivní vlak bezpečné železnice, jak se nazývá projekt Českých drah zaměřený na netradiční způsob komunikace s mladými lidmi, postál v Benešově pouhé dva dny. Během nich si návštěvníci, především starší žáci základních škol a středoškoláci, prohlédli přímo v prostředí železnice, jak často končí rizika spojená s hazardem. Preventivní vlak od roku 2007 navštívilo celkem už 14 tisíc dětí.

Žáci z celého Česka si užijí v Benešově happening

Benešov – Open ZUŠ Benešov 2017 je název happeningu základních uměleckých škol z celé České republiky, který se v závěru května uskuteční v Benešově na Masarykově náměstí. V bohatém programu vystoupí žáci hudebních, tanečních a literárně dramatických oborů. Vizuální stránku happeningu podtrhne výstava prací žáků výtvarného oboru a jako host vystoupí muzikálový zpěvák Jiří Zonyga.

Budoucí obchodníci putovali po stopách Babičky

Vlašim – Padesátka žáků obchodní akademie se zúčastnila exkurze do míst, která jsou neodmyslitelně spojena se spisovatelkou Boženou Němcovou a jejím nejznámějším dílem Babička.

Žáci tak měli možnost získat zajímavé poznatky v Muzeu Boženy Němcové v České Skalici, poznat Staré bělidlo, Viktorčin splav, mlýn v Babiččině údolí a navštívili i zámek v Ratibořicích. Zde se od erudovaných průvodců dozvěděli řadu zajímavostí nejen o zdejším životě ,,paní kněžny“ z Babičky, ale například také o empírovém slohu i evropské politice a společenském a kulturním životě v 19. století.