KRÁTCE: Marie Terezie ovládne zámek

Benešovsko - Přečtěte si krátké zprávy z Benešovska.

ZÁMEK KONOPIŠTĚ, v jehož oboře bylo před sto lety několik rozlehlých dřevěných altánů. Foto: Deník/Zdeněk Kellner

Další film bude z Indie

Benešov/Vlašim - Promítat se bude ve středu 20. září, kdy v kině v Benešově i ve Vlašimi pustí životopisný film Lion. Snímek, který začne v 19.30 hodin vypráví o pětiletém indickém chlapci Saroo, který se ztratí ve vlaku. Ten ho odveze tisíce kilometrů od jeho domova a rodiny. Tak se ocitne v ulicích Kalkaty, kde se musí naučit sám přežít. Po strastiplné cestě se ale na něj usměje štěstí a adoptuje si ho manželský pár z Austrálie. Následně se vydá hledat svou pravou rodinu.



Bluesman uvede i Jimiho Hendrixe

Štiřín - Linwood Lee Taylor Trio, skupina, jíž tvoří americký kytarista a zpěvák Linwood Taylor, slovenský baskytarista Rasťo Uhrík a český bubeník Tomáš Hobzek, zahraje své blues v úterý 19. září od půl osmé večer na zámku ve Štiříně nedaleko Týnce nad Sázavou. Linwood Lee Taylor je talentovaný americký bluesman. Jeho hudební styl vychází z bluesových legend, jako jsou Albert King, Howlin' Wolf, Muddy Waters, Freddy King a v neposlední řadě svým osobitým kytarovým projevem připomíná Jimiho Hendrixe. Linwood výborné ovládá i akustickou kytaru.





Hvězdy českého divadla ukážou herecké manýry

Benešov – Představení Hvězdné manýry uvedou známí čeští herci i herečky v Kulturním domě na Karlově v úterý 19. září. Na divadelních prknech se představí třeba Lukáš Vaculík, Adéla Gondíková či Martin Zounar. Od 19.30 hodin tak uvidí diváci příběh, který vypráví o dvou umělkyních. Ty se nesnášejí a potkají-li se na jevišti, neváhají zajít až k fyzickému napadení. Jak je ubytovat, aby se nepotkaly? Ředitel hotelu připraví přesný plán, který ale od začátku selhává. Bude to těžké, protože obě hvězdy mají své manýry a vyžadují to nejlepší apartmá.



Jak vzniká představení vysvětlí na přednášce

Benešov – Přednášející Marta Ljubková příznivce seznámí s tím, jak vzniká divadelní představení. Na zajímavou přednášku mohou zájemci dorazit ve středu 20. září od 18 hodin do studovny Městské knihovny v Benešově.



Oslaví výročí Farní charity

Vlašim – Oslava výročí 25 let Farní charity Vlašim je připravena na čtvrtek 21. září. Krom bohatého programu začne v 11 hodin mše Svatá v kostele Sv. Jiljí, kde bude celebrovat kardinál Dominik Duka.



Marie Terezie ovládne zámek

Konopiště – Hned tři zámecké akce o Marii Terezii si mohou milovníci historie užít ve čtvrtek 21. září na Konopišti. Od 16.30 ve svatebním salónku začne přednáška Jindřicha Forejta k 300. výročí narození Marie Terezie, která bude pojednávat o dvorní ceremonii. O hodinu později na stejném místě zahájí Jindřich Forejt povídání o síle nové dynastie, tedy o potomcích Marie Terezie. V 18.30 bude připravená komentovaná prohlídka výstavou o této české panovnici. Krom akcí o panovnici Marii Terezii začne ve čtvrtek ve 20 hodin také večerní prohlídka o životních osudech Františka Ferdinanda a jeho potomků.