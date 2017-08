KRÁTCE: Kvůli filmu se bude omezovat chod vozovky

Benešov - Přečtěte si krátké zprávy z regionu!

Skupina se předvedes rozšířenou dechovou sekcí

Štiřín – Rock'n'rollová skupina Cadillac s Pavlem Sedláčkem vystoupí v pátek 18. srpna na zámku Štiřín. Na koncertě se kapela publiku představí i s rozšířenou dechovou sekcí. Rock'n'rollová formace Cadillac zahraje od 20 hodin.

V Sázavě uspořádají festival pro nejmenší obyvatele

Sázava – BabyFest Sázava je festival určený hlavně pro ty nejmenší. Koná se 20. srpna od 10 hodin a návštěvníci se mohou těšit například na vaničkování, babymarket či skákací hrad.

Zájemci koupí domácí potraviny, ale i výrobky

Neveklov – Farmářské trhy se konají 19. srpna v Neveklově na parkovišti u informačního centra. Ke koupi budou domácí výrobky i potraviny.

Děti si užijí pohádku plnou lží přímo od princezny

Týnec nad Sázavou - Divadelní představení nazvané Ulhaná princezna mohou děti vidět v sobotu 19. srpna od 17 hodiny ve venkovním areálu hradu. Sehraje ho Divadlo ŠUS.

Energetici plánují další čtyři odstávky elektřiny

Sázava – Hned čtyři odstávky elektřiny čekají obyvatele Sázavy a jejího okolí. Naplánované jsou na 1. září v Bělokozlech od 7.30 do 19 hodin. Ve čtvrtek 7. září se jedná o část obcí Čeřenice v čase 7.30 až 18.30 a znovu Bělokozly od 7.30 do 18 hodin. Poslední odstávka elektřiny bude přímo v Sázavě 12. září od 7.30 do 16 hodin.

Kvůli filmu se bude omezovat chod vozovky

Jemniště – Přechodná úprava provozu na silnici kolem zámku se koná zítra od 16 hodin do 24 hodin. Úprava provozu bude z důvodu natáčení filmu Ich und R na zámku Jemniště. Silnice bude průjezdná, ale několikrát se na přibližně tři minuty zastaví kvůli přímému záběru.