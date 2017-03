KRÁTCE: Konec rozpočtového provizoria, rekonstrukce Tyršovy ulice

Přinášíme vám další várku krátkých zpráv. Co se děje na Benešovsku?

Sdružení Bene-bus se vymanilo z rozpočtového provizoria

Benešovsko – Sdružení obcí Bene-bus zajišťující financování ostatní dopravní obslužnosti (ODO), má od čtvrtka řádný letošní rozpočet.

Obce přispívají sdružení 190 korunami na obyvatele na ODO a další korunou na jeho činnost. V příjmech Bene-busu jsou letos také přeplatky dopravcům z loňska (126 tisíc) a také částka 3,2 milionu korun jako zůstatek z loňska. Sdružení může letos počítat s částkou 21,5 milionu korun a tu také letos utratí.

Za ODO, tedy tu nad rámec povinné dopravní obslužnosti, Bene-bus letos nejvíce zaplatí ČSAD Benešov – 14,3 milionu korun. Comett plus Tábor získá necelý milion a zhruba stejnou částku vyinkasují dohromady tři sesterské společnosti Arriva. Režijní výdaje má Bene-bus pro letošek 30 tisíc a 66 tisíc korun zaplatí za vedení svého účetnictví.

K rekonstrukci Tyršovy ulice požádalo město o povolení

Benešov – Žádost o vydání stavebního povolení na rekonstrukci Tyršovy ulice začal ve čtvrtek projednávat Odbor výstavby a územního plánování, silniční správní úřad MěÚ Benešov.

Ten současně radnici informoval o tom, že upouští od ohledání na místě a ústního jednání, které je běžné v případech, kdy o stavební povolení žádá fyzická osoba nebo soukromá firma. Přesto ale dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy a to do deseti dnů, tedy až do druhé poloviny března.

Rekonstrukce parteru Tyršovy ulice je dlouhodobou vizí současného i bývalého vedení města. Aktuální rozpočet Benešova tam počítá s investicí 33 milionů korun.

Městský úřad obdržel ocenění za dobrou praxi

Benešov – Ocenění „Za dobrou praxi," které uděluje Národní síť Zdravých měst za inspirativní a osvědčenou aktivitu při jejích akcích, obdrželo také město Benešov.

Získalo ji za práci v oblastech veřejné správy, životního prostředí, zdraví, volného času, sociální problematiku, vzdělávání, podnikání, zemědělství a venkov a dopravu.

