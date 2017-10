KRÁTCE: Koncert vítězů rozezní zámek

Benešovsko - Přinášíme vám přehled krátkých zpráv z regionu.

Zatančí si a zahrají i bingo

Benešov – Akce pro děti si připravil Dům dětí a mládeže v Benešově na středu 18. října. Od 14 do 15 hodin si mohou malí zájemci vyzkoušet taneční koberec a zasoutěžit si na něm v rámci Odpoledne v pohybu. Ty děti školou povinné, které mají radši klidnější program, mohou dorazit na zábavnou hru s čísly Bingo, která začne v 15 hodin a trvat bude hodinu.



Pohádka o krčmě pobaví

Benešov – Komu se podaří zachránit zámeckou dceru Lesněnku ze strašidelné krčmy čarodějnice Maggi? Bude to silák Divobij či starostův syn Chytrolín? Nebo to dokáže drvoštěp Kuba? To se dozví nejmenší diváci ve čtvrtek 19. října od 17 hodin v benešovském Městském divadle Na Poště. Pohádku O pohádkové krčmě odehraje divadelnice Andrea Sousedíková.





Koncert vítězů rozezní zámek

Vlašim – Koncert vítězů, kteří vyhráli v Mezinárodní pěvecké soutěži Jakuba Pustiny, se uskuteční ve čtvrtek 19. října od 19 hodin. Krásné melodie rozezní v podvečer vlašimský zámek. Mezinárodní pěveckou soutěž založil tenorista Jakub Pustina a tradičně v ní soutěží o vítězství operní umělci z celého světa. Letošního desátého ročníku se účastní mladí operní pěvci do věku 35 let z čtyřiceti dvou zemí.



Poslední soutěžní představení odehrají divadelníci z Krupky

Sázava – Představení Ať žijí nebožtíci odehraje Divadelní soubor Domu kultury Krupka. V rámci tradičního festivalu Voskovcova Sázava se divadelníci představí v pátek 20. října od 19.30 v Kulturním domě Sázava.



U Roškotů se mohou osvobodit výrazovým tancem

Vlašim – Workshopu se zaměřením na výuku jednoduchých cvičení spojených s pohybovou improvizací, která povede až k uvolnění těla a mysli, se zúčastní ti, kteří přijdou v pátek 20. října do Spolkového domu sourozenců Roškotových. Školení startuje v 18 hodin. Po něm, od 19.45 začne cvičení s dechem a hlasem.



V Týnci zapěje Petr Spálený

Týnec nad Sázavou – Koncert nestárnoucího, i když dnes už třiaosmdesátiletého hudebníka, skladatele, kytaristy, flétnisty, bubeníka a především zpěváka Petra Spáleného si nenechá v sobotu 21. října ujít žádný z jeho příznivců. Bard s nezaměnitelným hlasem je stálicí na scéně české populární hudby a působí na ní už více než 50 let. Do Týnce nad Sázavou s sebou přiveze Spálený koncert s názvem vycházejícím z jeho hitu – Až mě andělé. Petr Spálený vystoupí ve Společenském centru od 19 hodin a zazní při tom i Peggy, Josefína, Plakalo bejby, Obyčejný muž a řada dalších hitů.