KRÁTCE: Kdo chce pokrok na radnici?

Benešovsko - Přinášíme vám přehled krátkých zpráv.

Ilustrační foto.Foto: archiv VLP

Jen desetina respondentů nechce pokrok

Benešov – Celkem 222 lidí už reagovalo na výzvu benešovské radnice, která na webu zveřejnila anketu s jednoduchým dotazem: Přivítali byste možnost využívat služeb úřadu, prostřednictvím elektronických formulářů a podání, obdobně jako u internetového bankovnictví? Většina z těch, kteří odpověděli, je samozřejmě pro rozšíření nabídky služeb. Ke čtvrtečnímu poledni takových bylo 197. Dalších pětadvacet respondentů možnost posunu k lepšímu odmítlo.

Policisté si zacvičí v kasárnách

Benešov – Část areálu někdejších Táborských kasáren zapůjčí město kvůli nacvičování zásahů proti pachatelům zločinů policistům z krajského ředitelství. Výcvik povedou kvalifikovaní instruktoři.

Tip na výlet: Podívejte se na Radovu vyhlídku na Chlumu

Benešovsko – Na pěší výlet se mohou ti, kteří rádi chodí a objevují zajímavá místa Benešovska, vypravit na kopec zvaný Chlum. Jeho vrchol je v nadmořské výšce 505 metrů a vede na něj pohodlná, upravovaná cesta. Z Benešova se na Chlum dostanete přes Konopiště a Vatěkov. „Zhruba v polovině cesty na vrchol odbočte vpravo. Dostanete se k dřevěnému altánu a pomníku lesmistra Františka Rady,“ připomněla obyvatelka Benešova Zdeňka Nakládalová. František Rada se narodil v roce 1905 a zemřel v roce 1966 a přes to, že to neměl jako vdovec se dvěma malými syny lehké, na pomníčku stojí jeho motto: „Mezi vdechnutím a vydechnutím nesmírně krásný život.“

Ve Vlašimi odhalí pamětní plaketu letci Josefu Příhodovi

Vlašim – Na významného českého letce, armádního plukovníka Josefa Příhodu, si obyvatelé Vlašimi vzpomenou v úterý 9. května. Ten den představitelé města odhalí na jeho rodném domě na Žižkově náměstí pamětní plaketu s jeho jménem. Josef Příhoda se ve Vlašimi narodil 9. října 1914 a zemřel jako pilot RAF při slavné bitvě o Británii 6. března 1943 nad Kanálem La Manche poblíž francouzského Brestu.

Za svobodu ČSR položil život u Brestu i vlašimský rodák

Vlašim – Kdo byl Josef Příhoda narozený ve Vlašimi 9. října 1914? „Vyučil se mechanikem, ale již roku 1935 dobrovolně narukoval do armády k letectvu,“ připomněl Josef Joe Vochyán, člen Czech Spitfire Clubu s tím, že Příhoda absolvoval pilotní výcvik a stíhací kurz v Hradci Králové. Po okupaci 15. březen 1939 odešel do exilu bojovat za svou drahou domovinu. Přes Polsko se dostal do Francie a během září z cizinecké legie ke kýženému letectvu. Ve Velké Británii pak vstoupil do Dobrovolnické zálohy Královského letectva. S hodnotí Sergeant se přeškolil na stíhačky Hurricane. V říjnu 1940 nastoupil k 1. peruti RAF a zasáhl s ní do bitvy o Británii, při níž padl.