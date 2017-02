KRÁTCE: Kam za kulturou?

Přinášíme vám krátký přehled kulturních tipů na Benešovsku.

Pražští herci vystoupí už dnes

Benešov - Představení Poprask na laguně pražského Studia Dva se odehraje dnes v 19:30 hodin v KD Karlov. Lístky na divadelní hru jsou vyprodané. Zúčastnit se akce je možné jedině v případě, že někdo z diváků na poslední chvíli nepřijde.

Dům přírody pod Blaníkem láká na novou atrakci

Kondrac - Ti, kteří se o víkendu vydají podívat do Domu přírody Blaník, mohou využít nové turistické atrakce. V teple u grogu nebo svařáku můžou zájemci spektivem pozorovat opeřence v krmítku jako jsou třeba sýkorky.

S turisty můžete vyrazit nejprve vlakem, pak pěšky

Benešov - Osm minut před osmou vyrazí dnes členové Klubu českých turistů Benešov na výlet do Prahy. Do Uhříněvsi je odveze vlak z benešovského nádraží. Pak se účastníci výletu vydají pěšky po červené turistické značce směrem k hostivařské přehradě. U Dobré vody přejdou na zelené turistické značení, které je zavede zpět do Uhříněvsi na nádraží. Z vlaku pak v Benešově vystoupí před druhou odpolední.

Českou romantiku uvidí v benešovském biografu

Benešov - Romantickou komedii o zamilovaném malíři, dívce z výlohy a žárlivém vrhači nožů s názvem Miluji tě modře uvidí dnes ti, kteří v 17.30 hodin usednou do křesel benešovského kina. Režisér Miloslav Šmídmajer si do snímku vybral Václava Jílka, Denisu Nesvačilovou, Vladimíra Kratinu, Tatianu Medveckou nebo Marka Vašuta a Miroslava Táborského. Scénář napsal Jaroslav Papoušek. (zkl)

Herec Josef Dvořák hostem Humoriády na Regionu

Hostem oblíbeného pořadu Humoriáda ve vysílání Českého rozhlasu Region Střední Čechy bude dnes po 16. hodině herec Josef Dvořák. Celou hodinu můžete rozhodovat o tom, kdo vás bude bavit. Spolu s moderátorem pořadu Pavlem Kučerou vám Josef Dvořák nabídne vždy dvě scénky. Ta, která od posluchačů získá více hlasů, se pak objeví ve vysílání. Těšit se můžete i na zajímavé historky spojené s aktéry jednotlivých scének. Humoriádu naladíte na frekvenci 99 FM.