KRÁTCE: Jaroslav Svěcený zahraje ve Vlašimi

Benešovsko - Přečtěte si přehled krátkých zpráv.

Houslový virtuóz Jaroslav Svěcený s dcerou Julií.Foto: archiv Jaroslava Svěceného

Jaroslav Svěcený zahraje ve Vlašimi

Vlašim - Tradiční festival Podblanický hudební podzim pokračuje se svým programem také v sobotu 7. října, a to ve Vlašimi. Ve vlašimském kostele sv. Jiljí se od 18 hodin představí komorní orchestr Virtuosi Pragenses spolu s houslovým virtuózem Jaroslavem Svěceným a Karlem Untermüllerem, který zahraje svou pasáž na violu. V průběhu akce také slovem provede František Kreuzman. Návštěvníci se mohou těšit na uvedení hudebních děl od slavných skladatelů Antonia Vivaldiho, Jana Dismase Zelenky, Johanna Sebastiana Bacha a Wolfganga Amadea Mozarta.



Nemocným zvířátkům pomohou pochodem

Vlašim – Pochod s veverkou Čiperkou pomůže zvířátkům v záchranné stanici v Pavlovicích. Akce začne v sobotu 7. října od 9 do 11 hodin u vlašimské paraZOO, kde bude start. Cíl pochodu pak bude u pavlovické záchranné stanice. Zúčastnění ujdou asi 4 kilometry dlouhý okruh a po cestě na ně bude čekat několik stanovišť s úkoly. Součástí akce je také prohlídka paraZOO a pavlovické záchranné stanice. Zájemci mohou také nemocným zvířátkům pomoci materiálně a donést různé pochutiny jako tvrdé pečivo, sušené plody nebo staré hadříky a noviny.





Vtipnou hru uvedou v kině

Votice – Úsměvnou hru Viktorie Hradské uvedou divadelníci ve votickém kině. Představení Commedia Finita začne v sobotu 7. října od 19 hodin.



Pivo budou degustovat

Vojkov – Přestože hlavním tématem akce bude přednáška o dějinách pivovarnictví, hlavním lákadlem stále zůstává degustace piva. Zájemci totiž v sobotu 7. října od 18 hodin ve vojkovském špejcharu nevyslechnou jen zajímavosti o výrobě zlatavého moku z úst Michala Horáčka, ale především budou od 19 hodin ochutnávat různá piva z regionálních a domácích pivovarů.



Jak vypadá dnešní rodina? To prozradí dokument

Neveklov – Kolik podob může mít dnešní rodina? Jakou rodinu chceme? A chceme ji vůbec? To se dozví diváci, kteří přijdou do neveklovského kina v sobotu 7. října ve 20 hodin. Dokumentaristka Jana Počtová totiž natočila intimní sondu do rodičovství a partnerství dneška. Dokument ukazuje šest různých příběhů i šest různých názorů na rodičovství.



Seznámí se s historií dálnice

Hulice – Přednášku o historii dálnice D1 v letech 1938 až 1950 zahájí v neděli 8. října od 15 hodin ve Vodním domě v Hulicích. Zajímavosti z této ojedinělé stavby včetně promítání dobových fotografií přiblíží badatel a publicista Tomáš Janda.



Projdou se za pokladem

Týnec nad Sázavou – Podzimní procházka za pokladem začne v Týnci nad Sázavou v neděli 8. řijna od 14.30 hodin. Sraz účastníku bude u Mateřského centra Motýlek.