KRÁTCE: Hasiči zasahovali při požáru domu

Benešovsko - Přečtěte si přehled krátkých zpráv.

Ilustrační fotoFoto: Deník / Fuchs Miroslav

Hasiči zasahovali při požáru domu

Načeradec - Kvůli požáru rodinného domu spěchali v pondělí 9. října hasiči z HZS Vlašim do osady Dolní Lhota u Načeradce. "Oznamovatel nám nahlásil, že ze střechy rodinného domu uniká kouř," informoval o první zprávě o požáru ředitel HZS Benešov Josef Setnička.



Vodovod mohou v Poříčí užívat, potvrdil úřad

Poříčí nad Sázavou – Kolaudační souhlas s užíváním prodlouženého vodovodu a kanalizace v ulici Na Hrázi a K Zádušnímu schválil Odbor životního prostředí Městského úřadu Benešov. Poříčský vodovod je zahrnutý do díla III. etapy budování této infrastruktury a kanalizace do etapy druhé.





Ve škole plánovali cestu na Slovensko

Benešov – Pracovní setkání ředitelů benešovských základních škol a vedoucích pracovníků Odboru školství, kultury a sportu Městského úřadu Benešov, se uskutečnilo v pátek v Základní škole Na Karlově. Schůzka se konala v rámci projektu Česko – Slovenských dnů a závěrečného dne návštěvy z Partizánskeho. Úkolem setkání bylo nejen vyhodnocení akce v Benešově, ale také plánování návštěvy benešovských dětí ve slovenském Partizánskem. Ta se koná ode dneška do čtvrtka 12. října.



Na Malém náměstí bude opět Den pro zdravá prsa

Benešov – Den pro zdravá prsa. Právě tak se jmenuje už tradiční preventivní akce Benešovského klubu onkologicky nemocných (Benkon). Koná se ve čtvrtek 12. října ve vstupní hale polikliniky na Malém náměstí. Startuje v 9, skončí ve 13 hodin a účastníci se tam dozví na modelu prsou, jak správně provádět samovyšetřování. Organizátoři z Benkonu také například poskytnou informace týkající se preventivních prohlídek, které zvyšují naději na včasné odhalení onemocnění a tím i šanci na uzdravení.



Při přednášce se dozví něco o vývoji kláštera v Sázavě

Vlašim - Pracovnice Archeologického ústavu Akademie věd ČR Soňa Hendrychová bude v úterý 10. Října od 17 hodin vyprávět v Muzeu Podblanicka ve vlašimském zámku o jednom z nejpozoruhodnějších míst na Benešovsku. Přednáška muzejní archeoložky s názvem Sázavský klášter ve světle archeologie připomene nové objevy a přidá i současný pohled na vývoj významného středověkého areálu. „Sázavský klášter je čtvrtý nejstarší v České republice,“ připomněl Jindřich Nusek z Muzea Podblanicka, organizátor cyklu při němž vystupují odborníci z muzeí, Karlovy Univerzity čí AV ČR.