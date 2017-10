KRÁTCE: Františkův den si užijí v huti

Benešovsko - Co se děje v regionu?

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Františkův den si užijí v huti

Sázava – Františkův den v sázavské huti se uskuteční ve středu 4. října od 10 hodin. Cílem celodenní akce je propagace výroby skla a sklářského umění. Huť František najdou zájemci v ulici Ke Kácku v Sázavě.



Putovat budou při přednášce

Benešov – Putování po Číně. Tak se jmenuje přednáška Jiřího Chvojky, která započne ve středu 4. října od 17.30 ve studovně benešovské knihovny. Zúčastnění se tak dozví o nám vzdálené zemi.



Vernisáží zahájí výstavu

Vlašim – Výstavu Obrazy Jana Dvořáka slavnostně zahájí ve čtvrtek 5. října od 17 hodin v prostorách vlašimského zámku. Soubor obrazů přiblíží návštěvníkům nejoblíbenější místa autora, ale také městské veduty, klasická zátiší i volné kompozice.



Díky expozici se budou toulat českou krajinou

Vlašim – Výstava Jiřího Hautmanna nabídne milovníkům umění soubor obrazů pojmenovaný Toulky českou krajinou. Vernisáž se bude konat ve čtvrtek 5. října od 17 hodin v přednáškovém sále Podblanického ekocentra. Na stejném místě budou obrazy k vidění až do 5. listopadu, vždy od úterý do neděle od 9 do 16 hodin.