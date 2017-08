KRÁTCE: Co se děje na Benešovsku?

Benešovsko - Přinášíme výběr krátkých zpráv z Benešovska.

Úřad varuje před tatéry bez živnostenského oprávnění

Benešovsko – Varování před levnějšími, ale také rizikovějšími službami „černých“ tatétů, vydal benešovský Obecní živnostenský úřad. Při tetování dochází k porušení pokožky a s tím i ke zvýšení rizika zdravotních komplikací. „Setkali jsme se již s případy, kdy se na nás obrátili lidé se zdravotními obtížemi, vzniklými v souvislosti s neodborným tetováním,“ uvedl Roman Bumbálek, která je odpovědný za kontrolu a správní agendu Obecního živnostenského úřadu. Úřad proto doporučuje všem, aby předem zvážili, jakého tatéra si vyberou. Tuto činnost mohou provádět jen ti, kteří mají živnostenské oprávnění vydané na základě zkoušek. „Že tetování nabízejí i osoby bez něj, je jasné. Problém není estetika, ale rizika ohrožení zdraví tetovaného,“ upozornil Bumbálek. Lidé si mohou předem zjistit, zda „tatér“ má platné oprávnění. „Tuto informaci lze získat na www.rzp.cz, což je veřejná část rejstříku podnikání,“ dodal úředník.

Oprava vozovky uzavře Táborskou ulici v Benešově

Benešov – Další komplikace v dopravě budou muset motoristé zdolávat v Táborské ulici už od 21. srpna. Opatření začne kvůli výměně „hlučného“ povrchu vozovky za „tichý asfalt“. V této důležité komunikaci bude až do 10. září dočasně zakázáno zastavování. Hned v úvodu akce financované Středočeským krajem dojde k úplnému přerušení provozu. Druhý týden motoristé pojedou ve směru od nádraží k pivovaru pouze pravou částí ulice. Hned na to se pak práce přesunou a auta budou jezdit druhou polovinou Táborské ulice, tedy vlevo. Ale znovu jen od nádraží směrem k pivovaru. Ve finále práce v ulici znovu na několik dnů cestáři, pro provoz všech motorových vozidel, zcela uzavřou.

Z Nebřicha se pojede lépe

Benešovsko – O jeden autobus více bude od neděle 3. září jezdit mezi Nebřichem. Provozovatel linky na to přistoupil na základě podnětů občanů a doporučení svazku obcí Bene-bus. Na posílení dopravy nebylo ani nutné zavádět nový autobus, využil se stávající spoj, který pouze do Nebřicha nezajížděl.

V Benešově počkají na rozhodnutí o grantu do konce roku

Benešov – Výstavba nového terminálu na autobusovém nádraží bude velkým krokem vpřed v rozvoji cestování a dopravní infrastruktury v Benešově a okolí. Benešovský deník o této akci psal sice poprvé už na podzim 2013, ale dodnes se nepodařilo městu akci připravit tak, aby bylo spuštěno její budování. Financování tohoto projektu bude z Integrovaného regionální operačního programu ITI a Benešov kvůli tomu podal 28. července žádost o přidělení dotací. „V celkové výši 161,6 milionu korun budou uznatelné náklady tohoto projektu výši 111,1 milionu korun a měly by být proplaceny z dotace. Zbylé náklady jsou považovány jako nezpůsobilé a budou hrazeny z rozpočtu města a to ve výši 50,5 milionu korun,“ upřesnila Pavla Dvořáková z oddělení investic Odboru rozvoje města a správy majetku s tím, že ke schválení žádosti Benešova by podle ní mělo dojít do konce letošního roku.

Při čerpání dotace musí Hvězdička propagovat město

Benešov – Dotaci z Grantového fondu ve výši přes 95 tisíc korun poskytlo město na úhradu nákladů spojených s pronájmem prostor v objektu Zelený strom na Malém náměstí v letošním roce. Podmínkou čerpání dotace je také propagace města ze strany Hvězdičky. Ve smlouvě se totiž píše: „Příjemce dotace se zavazuje na všech akcích realizovaných s podporou dotace města zajistit zveřejnění informace o podpoře daného projektu nebo akce z prostředků rozpočtu města. Na veřejných akcích musí být zveřejněno vizuálně prostřednictvím informačního panelu o ploše 0,75m2 s logem města Benešov nebo jiným vhodným a viditelným způsobem, dále v textu propagačních a tištěných materiálů, včetně informací v tisku, a u moderovaných programů mluveným slovem.“

Radnice prodlužuje nájem

Benešov – Záměr uzavřít už třetí dodatek k nájemní smlouvě z roku 2002 na pronájem části pozemku o výměře 16 m2 v ulici Červené Vršky na pozemku parcelní číslo 1895/3 za účelem umístění přístřešku pro parkování vozidla, zveřejnila na své úřední desce benešovská radnice. Prodloužení doby nájmu se vztahuje na dobu určitou a to od Nového roku 2018 do Silvestra 2022. K záměru se mohou vyjadřovat občané do 17 hodin 21. srpna, kdy je nutné podněty doručit do podatelny Městského úřadu Benešov na Masarykově náměstí.

Kvůli silnici vymění půdu

Benešov – Kvůli majetkovému vypořádání komunikací a stavebních parcel vyhlásilo město Benešov záměr na směnu pozemků v lokalitě Mariánovice. Vyjadřovat se lze do 9. srpna.