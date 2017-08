KRÁTCE: Co se děje na Benešovsku?

Benešovsko - Přinášíme krátké zprávy z Benešovska.

Ilustrační fotoFoto: Deník/ Z. Traxler

Při Skleněném létě se v huti představí Heike Brachlow

Sázava – Pro širokou veřejnost je určena akce, která se koná celé léto v Huti František. Při workshopech, na kterých účastníkům přednášejí a také ukazují své umění významní sklářští výtvarníci, se noví adepti sklářského umění mohou naučit různé sklářské techniky. Festival Skleněné léto 2017 pokračuje v Huti František ve čtvrtek 3. července, kdy interakci barvy, formy a světla v tavené plastice představí Němka Heike Brachlow.

Závěr tropického dne má v režii kapela Týnečanka

Benešov – Tropická vedra, která sužují Česko a trvají v těchto dnech prakticky až do setmění, se ve středu 2. července pokusí osvěžit svou hudbou dechová kapela Týnečanka z Týnce nad Sázavou. Její vystoupení na benešovském Masarykově náměstí odstartuje v rámci prázdninového festivalu Benešov city live až v sedm večer.

Výkopy v benešovských ulicích omezí dopravu i chůzi pěších

Benešov – Kvůli výkopovým pracím při pokládce kabelu veřejného osvětlení poblíž Gymnázia Benešov v Jiráskově ulici, nemohou motoristé využívat při cestě do centra tamní vozovku. To platí už od poloviny prvního prázdninového měsíce a tak to potrvá až do 17. srpna, i když je ulice uzavřena jen v úseku dlouhém pouhých deset metrů. Vjíždět do jinak jednosměrné Jiráskovy ulice, je možné nyní dokonce z obou stran. Stejná akce omezuje od 1. srpna také chodce. Výkopové práce, které by měly skončit v závěru prázdnin, se odehrávají v chodníku Táborské a Husovy ulice.

Věci po dětech nevyhazujte do popelnice

Benešov - Ještě spoustu času na rozmyšlení mají rodiče, kteří nevědí, co s už nepotřebnými věcmi po jejich dětech. Mohou je samozřejmě jednoduše vyhodit do kontejneru či popelnice, darovat potřebným nebo je ještě, třeba za symbolickou částku, zpeněžit. Ti, co se rozhodnou pro třetí možnost, budou mít k prověrce svých obchodnických schopností příležitost při dětském podzimním bazárku. Uskuteční se šestadvacátý a sedmadvacátý zářijový den v sále Kulturního domu Karlov. Bazárek bude v provozu od 9 do 16, respektive do 13 hodin.