KRÁTCE: Co se děje na Benešovsku?

Přinášíme vám krátké zprávy z Benešovska.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Pavel Bohun

Malí i velcí se obléknou do nápaditých masek

Vrchotovy - Janovice Karneval pro nejmenší začne dnes ve 13.30 hodin ve vrchotojanovické sokolovně. Děti budou mít možnost předvést se ve svých převlecích a užijí si i hromadu zábavy. Dospělé potěší večerní akce opět ve zdejší sokolovně, kterou pořadatelé zahájí ve 20 hodin. Maškarní ples pro velké hudebně doprovodí kapela Relax, která přítomné jistě roztančí.

Votická sokolovna bude hostit dospělé maškary

Votice - Díky maškarnímu bálu se budou radovat všichni, kteří se rádi veselí, a zároveň převlékají do různých kostýmů. Ve votické sokolovně bude totiž připravený dnes od 20.00 ples, který obzvláštní skupina Generace Rock.

Svátek žen oslaví po svém

Louňovice pod Blaníkem - Mezinárodní den žen oslaví zájemci s předstihem v Zámecké hospodě pod Blaníkem. Akce začne dnes ve 20 hodin a pro potěšení i tanec zahraje muzikant na akordeon. Přítomné ženy dostanou od pořadatelů kytičku a ani pánové nepřijdou zkrátka.

Mladí ochránci přírody podpoří Záchrannou stanici

Vlašim - Mladí ochránci přírody Včelojedi podporují od počátku svého vzniku Záchrannou stanici ve Vlašimi. Na dnešní den si proto připravili jednu z dalších podpůrných akcí. Pomozte nám vrátit zvířata do přírody, tak zní název benefičního projektu, který v netradiční vlašimské zoologické zahradě zahájí v 9 hodin dopoledne. Příchozí budou moci navštívit komentované prohlídky nebo kurz výroby ze dřeva.

Herec Milan Hein bude hostem pořadu Tady to znám

Benešovsko Jakou vazbu na střední Čechy mají známé osobnosti? Každou sobotu po 13. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Region Střední Čechy si jednu ze známých osobností pozve k mikrofonu Pavel Vítek v pořadu Tady to znám. Hostem bude herec a provozovatel Divadla Ungelt Milan Hein. Ten prozradí, proč si postavil kamenný dům ve Vrchotových Janovicích. Tady to znám dnes na frekvenci 99 FM.

Silný vítr převrátil vzrostlý strom na koleje

Týnec nad Sázavou - Silný nárazový vítr, který se také nad Benešovskem přehnal ve čtvrtek večer, vyvrátil strom rostoucí poblíž železniční trati z Týnce nad Sázavou do Čerčan. „Na koleje padl strom zhruba 400 metrů od železničního přejezdu v Peceradech," uvedl mluvčí středočeských hasičů Ladislav Holomčík. Překážku v železničním provozu na místě odstraňovali hasiči z Benešova, na pomoc jim přijeli také jejich kolegové ze SŽDC.

Okresní soud shání kvůli smrti Slováka svědectví

Benešov - Kdy zemřel čtyřiapadesátiletý Peter Strižinec, občan Slovenské republiky žijící v benešovské Žižkově ulici č.p.444? Tak právě to chce zjistit Okresní soud Benešov. Ten potřebuje určit datum smrti kvůli tomu, že to je předmětem už zahájeného soudního řízení. Soud se nyní proto obrací na veřejnost s prosbou o jakékoli informace, pomocí nichž by bylo možné zjistit datum úmrtí muže, který byl nalezen v benešovském bytě loni 26. prosince. Informace soud přijímá do 27. března.

Dálnici opět uzavřela nehoda auta a náklaďáku

Trhový Štěpánov - Nehoda osobního a nákladního auta včera ráno na více než hodinu uzavřela dálnici D1 na Benešovsku ve směru na Brno. „V osobním voze zůstal zaklíněný řidič, na dálnici přistával vrtulník záchranné služby," řekl tiskový mluvčí středočeské policie Pavel Truxa. Nehoda se stala kolem 8. hodiny na 49. kilometru. Záchranáři po vyproštění přepravili zraněného pětačtyřicetiletého muže do nemocnice. Nikdo z účastníků nehody před jízdou nepil alkohol. Před místem kolize se následně vytvořila kolona. „Nejdříve byl zprovozněný jeden jízdní pruh. Po hodině byla doprava plynulá," dodal policejní mluvčí.