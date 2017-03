Krátce: Chystají velikonoční dekoraci

Přečtěte si další krátké zprávy z Benešovska!

Ilustrační fotoFoto: Deník/Atilla Racek

Slovenská kapela pobaví diváky v kulturním domě

Benešov – Kapela Kollárovci potěší v pátek publikum v Kulturním domě Karlov. Skupina hudebníků ze Slovenska, pobaví příchozí od 18,30. Jejich živá hudba, temperamentní zpěv a humorné slovo vytvoří tu pravou atmosféru.

Kouzlo sopránu představí na koncertě v zámku ve Vlašimi

Vlašim – Sopránový hlas zpěvačky Markéty Mátlové rozezní prostory Podblanického muzea ve vlašimském zámku během zítřejšího večera. Společně s hudebníky uvede od 19 hodin koncert pojmenovaný Kouzlo sopránového hlasu v proslulých světových dílech.

Malovaná vejce pověsí na strom

Benešov – Jakékoliv kraslice kromě těch vařených mohou zájemci nosit do Informačního centra v Benešově do 7. dubna. Barevná vajíčka poslouží radnici k vytvoření velikonoční atmosféry poté, co v centru Benešova kraslice vyvěsí na stromeček. Jedinou podmínkou je, že vajíčka musí mít šňůrku pro možnost zavěšení. Velikonoce zahájí město také tradičním, tématickým jarmarkem.

Děti vítaly jaro tvořením 3D přání

Benešovsko - Včera začalo jaro. Dlouho očekávané prodlužování dne nastalo v pondělí v 11.28 hodin a od tohoto momentu se konečně nejen lidem na Benešovsku zkracuje noc. Hodinové ručičky se v tomto smyslu ustálí až během nedělního brzkého rána, dvě hodiny po půlnoci, kdy si obyvatelé celé republiky posunou hodiny o 60 minut dopředu. Jaro zahájily děti v benešovské knihovně tvořením. V audiovizuálním oddělení si mohly vyrobit netradiční 3D přání, a to po celou dobu otevírací doby městské knihovny, která sídlí na Malém náměstí v Benešově