KRÁTCE: Chodce cestou k autobusům už vozy ohrožovat nebudou

Chodce cestou k autobusům už vozy ohrožovat nebudou

Chlístov – Chodci, z nichž většina jsou děti, už zanedlouho k autobusům, které je odvezou do benešovských škol, nebudou muset před hustým provozem uhýbat do prachu vyježděné krajnice. Už zítra tam začne výstavba chodníku spojujícího prostor před bývalou školou a lokalitu nových rodinných domů. „Úsek je dlouhý asi 350 metrů,“ potvrdil starosta Chlístova Bohumil Rataj s tím, že na akci za dva miliony korun obec získala dotaci. Kvůli stavbě dojde k přechodné úpravě provozu. Ten usměrní na rozpracovaných, padesát metrů dlouhých úsecích, přenosné semafory. Chodník začne pěším sloužit ještě letos, v pátek 15. prosince.



Agitovat budou na náměstí ještě osmkrát

Benešov – Jak co nejlépe oslovit potenciální voliče při jejich rozhodování při hlasování o novém osazenstvu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR? Samozřejmě, přímo z očí do očí. Právě tak to politici chystají v Benešově. Přijedou kvůli tomu na centrální Masarykovo náměstí, které si právě z toho důvodu zamluvili na radnici. Až do posledního předvolebního čtvrtka se tam vystřídá pět politických subjektů. Některé z nich budou obyvatele Benešova o své pravdě přesvědčovat dokonce vícekrát. Volby do Poslanecké sněmovny se konají v pátek 20. a sobotu 21. října.





Své peníze najde roztržitý člověk na městském úřadě

Benešov – Bezpochyby velice dobrá zpráva pro roztržitého člověka, který v úterý ztratil na území města peníze je, že se našly a nálezce si je ne nenechal pro sebe. Odevzdal je totiž na městském úřadě. Proto má ze zákona právo na nálezné, které bude spolu s náklady na uložení věci odečteno z nalezené hotovosti. Kolik to bylo a kde se peníze našly, případně v čem byla hotovost uložena, bude předmětem zjišťování úředníků. Ti totiž před odevzdáním nálezu musí zjistit, zda ten, kdo se o nález uchází, byl před ztrátou skutečně jeho právoplatným vlastníkem. Nález si může majitel peněz vyzvednout na MěÚ Benešov na Masarykově náměstí od pondělí do pátku od osmi do nejméně 14 hodin.



Město nabízí ke koupi deset metrů čtverečních

Benešov – Přesně podle litery zákona nabízí město Benešov k prodeji svůj nemovitý majetek. Tentokrát se jedná záměr prodat pozemek v osadě Mariánovice. Novému nabyvateli tam Benešov nabízí celkem jen deset metrů čtverečních. Důvodem prodeje je chystaná výstavba okružní křižovatky. Kupní cenu ve výši 6240 korun včetně DPH, stanovil znalecký posudek a podmínkou dokončené transakce bude úhrada nákladů převodu ze strany kupujícího.



Z Benešova děti zamíří na východ

Benešov – Během čtyřicátého týdne roku objevovali slovenské děti ze základních škol v Partizánském Benešov a také české hlavní město. Hned následující týden se naopak jejich čeští vrstevníci vypraví do družebního, po novu partnerského města ležícího v Trenčínském kraji na západě Slovenska.



Noví nájemci se zaváží městu na dalších pět let

Benešov – Devět tisíc korun za rok požaduje město Benešov po uživatelích garáží v ulici Jana Švermy. Ty jejich dosavadní nájemci opustili a uvolněné prostory jsou nyní k mání dalším zájemcům. Podle nabídky radnice se jedná o celkem pět stání pro osobní automobily v podzemních garážích. Jedno z míst je volné už od začátku listopadu, další pak od Nového roku. Město s novými nájemci uzavře smlouvu na dalších pět let.