KRÁTCE: Cestu do Netvořic zkomplikuje uzavírka

Benešovsko - Přečtěte si výběr krátkých zpráv z regionu.

Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Dimír Šťastný

Cestu z Benešova do Netvořic zkomplikuje řidičům uzavírka

Netvořice – Uzavírka nedaleko Netvořic zkomplikuje na více než čtyři měsíce jízdu motoristů směřujících po silnici třetí třídy číslo 1057 od Benešova do Netvořic. Kvůli tomu pojedou automobily objížďkou dlouhou téměř jedenáct kilometrů. Důvodem tak dlouhé uzavírky bude celková rekonstrukce mostu poblíž Netvořic. Uzavírka startuje v půli máje a skončí v závěru září.

Na Benešovsku vybírají nejlepší dobročinné projekty

Benešovsko – Celkem dvanáct projektů přihlásily v rámci letošní Burzy filantropie neziskové organizace do boje o podporu. Tu přiřknou donátoři třem projektům, čtvrtý vyberou lidé při veřejném internetovém hlasování. To běží od pátku. „Po loňském ročníku se do letošní Burzy filantropie zapojilo i několik nových organizací. Věříme, že veřejnost využije možnost podpořit svou oblíbenou neziskovku nebo projekt a pošle jí svůj hlas,“ uvedla ředitelka obecně prospěšné společnsoti GLE, které Burzu filantropie organizuje. Hlasování končí v pátek ve 12 hodin.

Chtějí být efektivnější při práci s ohroženou mládeží

Benešov – Nastavení efektivních opatření v práci s ohroženou mládeží je cílem nového Týmu pro mládež. Tvoří ho zástupci policie, soudu, státního zastupitelství, Probační a mediační služby, Odboru sociálních věcí a zdravotnictví i Oddělení sociálně-právní ochrany dětí MěÚ Benešov a pedagogicko-psychologické poradny. „Ve spolupráci s členy týmu a na základě Analýzy kriminality mládeže v lokalitě Benešov můžeme lépe nahlédnout na důvody patologických situací a umět na ně rychle a účinně reagovat,“ míní metodička projektu Andrea Gregorová. Jedná se při tom o pokračování projektu, rozšířeného loni do celkem deseti soudních okresů, z nich jedním je i Benešova. Projekt financuje Evropský sociální fond prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a také státní rozpočet ČR.