Krátce Benešovsko

Benešovsko - Přečtěte si krátké zprávy z Benešovska.

CZECHPOINT. Ilustrační foto.Foto: Deník/ Šimánek Vít

Auta dočasně nezastaví ve dvou ulicích města Bystřice

Bystřice – Na dočasný zákaz stání a zastavení ve dvou ulicích by se měli připravit motoristé. Na silnici třetí třídy číslo 11112 v ulici Dr. Edvarda Beneše, v úseku od křižovatky s ulicí K Letišti a ke křižovatce s ulicí K Nesvačilům, bude zakázáno stát i zastavovat. V Syllabově ulici, kde vede jen místní komunikace, bude pak motorovým vozidlům zakázáno zastavovat. V obou případech to bude na dlouhou dobu – od 1. listopadu do 31. července 2018. Důvodem opatření je zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu v souvislosti uzavírkami dvou mostů na silnici II/111.



Chodce při přecházení ochrání ostrůvek v půlce silnice

Benešov – Bezpečnost chodců na přechodu v ulici Červené Vršky nedaleko Lidlu zvýší umístění pryžového skládaného ostrůvku uprostřed vozovky. Ostrůvek tvoří devět gumových segmentů s reflexními prvky. Na silnici bude vytvořeno i vodorovné značení.



CzechPOINT je přístupný

Benešov – Ověřování listin a podpisů prostřednictvím CzechPOINTu je od pondělí 4. Září znovu možné také v budově „A“ Městského úřadu Benešov na Masarykově náměstí. Místo je umístěno hned při vstupu do objektu, tedy v přízemí, vedle pokladny.