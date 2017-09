KRÁTCE: Benešovská hasičská liga pokračuje ve Střezimíři

Benešovsko - Přečtěte si krátké zprávy z regionu.

Pošumavská hasičská liga ve SlavošovicíchFoto: Deník / Kanta Tomáš

Benešovská hasičská liga pokračuje ve Střezimíři

Střezimíř – Osmým kolem pokračuje v sobotu 2. září dlouhodobá desetidílná soutěž dobrovolných požárníků – Benešovská hasičská liga. Místem dalšího klání družstev sborů dobrovolných hasičů bude hřiště za hasičským domem ve Střezimíři na jihu Benešovska. Prezentace družstev, která však nejsou jen z Benešovska, ale také z některých okolních okresů, začne v půl dvanácté, soutěž samotná pak půl hodiny po poledni. Organizátoři z SDH Střezimíř slibují také celodenní bonusovou soutěž, kterou si bude moci vyzkoušet úplně každý.

Svět podle Daliborka představí režisér Klusák

Čerčany – Dvě filmové projekce chystá na sobotu 2. září kino v Čerčanech. Od 17. hodin se tam budou bavit dospělí i jejích děti s rodinným komediálním snímkem Špunti na vodě. Krátce po skončení tohoto filmu začne projekce snímku Svět podle Daliborka. Natočil ho režisér Vít Klusák a pojednává o mladém neonacistovi. Dokument začne v 19.30 hodin. Po jeho skončení si s diváky popovídá sám režisér Vít Klusák. Ten se proslavil řadou dokumentárních snímku, například nyní už kultovním Českým snem.

Motorky se sjedou k zámku, na Konopišti zastaví Harleye

Konopiště – Konopiště Ride 2017 je akce, které se může zúčastnit, ovšem pouze jako divák, každý. Koná se v sobotu 2. září v areálu u státního zámku a hlavní roli při ní budou mít motorkáři, majitelé strojů Harley – Davidson. K zámku motorky zamíří ve 14 hodin a vidět je bude možné u jižní terasy a také na nádvoří zámku. Akcí organizátoři chtějí připomenout výročí 115. let od založení firmy. Velké oslavy se budou konat příští rok i na Konopišti.

Mateřinka Úsměv přivítá děti teprve na konci září

Benešov – Zprovoznění stavby Mateřské školy Úsměv na sídlišti Spořilov se oddaluje. Rozhodla o tom městská rada, která termín posunula ze 4. na 30. září. Důvodem je podle vyjádření města víc prací, které nebylo možné naplánovat. „Zvýšený rozsah demoličních prací, vyšší množství demolovaných konstrukcí s obsahem azbestu a také úpravy základů v místech bývalé stavby,“ připomněla na webu města Markéta Pazderová. Do Úsměvu děti nastoupí až 1. října a během onoho jednoho měsíce zajistí jejich docházku do mateřinky jiné benešovské školky.

Projednají plán Bystřice a vyhodnotí udržitelný rozvoj

Bystřice – Společné jednání o návrhu územního plánu Bystřice a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území svolává na středu 20. září do divadelního sálu U jelena na bystřickém Ješutově náměstí stavební úřad Benešov. Od devíti hodin tam budou moci dotčené orgány uplatnit svá stanoviska k návrhu územního plánu Bystřice a to do 30 dnů ode dne společného jednání, tedy do 23. října. Ve stejné lhůtě mohou uplatnit připomínky také sousední obce. Od zítřka do 23. října je návrh územního plánu Bystřice vystaven k veřejnému nahlédnutí na Odboru výstavby MěÚ Benešov.