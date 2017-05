Koupání v přírodě s sebou nese rizika

Benešovsko - Léto se blíží. S pěkným počasím a sluníčkem v zádech plno zájemců rádo navštěvuje přírodní koupaliště či bazény. V okresu je ale bohužel nabídka chemicky ošetřovaných koupališť minimální. Lidé se proto do akvacenter vypravují mimo Benešovsko. Naopak přírodních vodních ploch nabízí okres nepřeberné množství.

Koupaliště Osek. Ilustrační foto.Foto: Deník/Roman Nešetřil

S koupáním v létě se ale pojí především obava z kvality vody. Kontroly během koupací sezóny zajišťuje hlavně Krajská hygienická stanice. Ta již v tuto chvíli sleduje první zařízení či vodní plochy v okrese tak, aby lidi při koupání nic neohrozilo. „Kontroly kvality vody se provádí průběžně v letní koupací sezoně, kdy odběry provádí buďto provozovatel koupaliště v přírodě, případně sama KHS, pokud oblast nemá žádného provozovatele. V okrese Benešov nejsou žádná ohlášená přírodní koupaliště s provozovatelem, proto všechny kontroly provádíme my,” uvedla tisková mluvčí KHS Dana Šalamunová.

Během minulé letní sezóny zjistili hygienici že od poloviny května do konce července je voda ke koupání ideální. Naopak do začátku srpna až do konce koupací sezóny, která je Ministerstvem zdravotnictví stanovená od 30. 5. do 1. 9., byla evidovaná zhoršená kvality vody ve většině přírodních koupališť. To potvrzují i návštěvníci vodních ploch v přírodě. „Na začátku léta je podle mého názoru voda v pořádku. Čím je ale větší teplo a lidí ve vodě přibývá, sleduji, že postupně začne voda v přírodních nádržích smrdět,” vyjádřila se ke koupání Miluše Vágnerová z Benešova.

Lidé, kteří jsou více citliví, by se proto v těchto vodách koupat neměli. „Jak vyplývá z výsledků rozborů, v srpnu došlo k nárůstu počtu sinic, které mohou u citlivých osob, tedy u alergiků, těhotných žen a malých dětí, způsobit zdravotní problémy. Nejčastěji jde o kožní reakce na toxiny sinic, při pozření pak tyto toxiny mohou působit negativně na různé orgány například na zažívací trakt, na ledviny i játra,” dodala Dana Šalamunová.

I kvalita vody v přírodních koupalištích ale závisí na mnoha faktorech. Sinice potřebují pro svůj růst živiny. Nárůst sinic ve vodě tedy ovlivňuje především množství organických látek. Vodní prostředí je také ovlivňováno slunečním svitem, teplotou vody, intenzitou větru i četností srážek. „Předpovědět, jaká bude kvalita vody v přírodních koupalištích, je tedy obtížné. Jakost vody nelze totiž v přírodních povrchových vodách předem ovlivnit, na rozdíl od bazénů, kde jakost vody mohou ovlivnit provozovatelé,” dokončila Dana Šalamunová.

Umělá koupaliště na Benešovsku