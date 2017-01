Konopišťský amfiteátr se letos promění, zlepší se prostředí pro účinkující

Konopiště – Někdejší slávu konopišťského amfiteátru postupně vrací přírodnímu divadlu v zámeckém parku jeho provozovatel, Kulturní a informační centrum (KIC) Benešov. Hlediště se už dočkalo rekonstrukce lavic a podle plánů KIC dostanou nejlépe umístěná místa také opěradla. Zda letos, zatím není jisté.

Jesus Christ Superstar v konopišťském amfiteátru.Foto: Zdeněk Kellner

Jasné ale je, že se ještě letos do prostoru vedle jeviště přesunou po rekonstrukci čtyři obří sudy. Ty KIC na sklonku loňska odkoupilo od majitelky za 30 tisíc korun po té, co jí město neprodloužilo nájemní smlouvu na užívání pozemku pod sudovou restaurací.



Ani uvolněný prostor ale nemá zůstat ladem. KIC ho plánuje využít pro instalaci jiného objektu s podobným využitím. Je jím jakýsi altán pocházející ještě z doby Františka Ferdinanda d´Este, posledního soukromého majitele konopišťského panství. Objekt stojící ve Velvarech na Kladensku, je ale v dezolátním stavu. Navíc o jeho získání usiluje vedle KIC také NPÚ a správa státního zámku Konopiště.



Co se letos v konopišťském amfiteátru bezpochyby podaří, je zlepšení podmínek pro účinkující. KIC se totiž do rozpočtu města podařilo prosadit zařazení balíku peněz označeného jako investiční dotace města na zastřešení jeviště. To bude stát 4,9 milionu korun.



Protesty opozice při schvalování rozpočtu koalice nikoliv proti samotnému záměru, ale proti způsobu jeho financování, které zajistí úvěr u banky, nesdílel ale starosta Benešova Petr Hostek. Ten výdej peněz, obhajoval takto: „Investice se vyplatí, protože zastřešení rozšíří možností vystupování dalších umělců. Díky tomu, že účinkující nebo KIC nebudou muset platit zastřešení dodané externí firmou na přechodnou dobu, bude moci KIC tuto službu účtovat přímo účinkujícím," vysvětlil starosta.