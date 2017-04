Koním z Jankova se daří lépe než kdy dřív

Jankov - Náhradní ošetřovatelé se o klisny, hříbata i hřebce z jankovské kauzy bedlivě starají tak, aby jejich stav byl více než výborný. Zvířata jsou poprvé v životě naočkovaná, odčervená i očipovaná.

Odchyt koní v Jankově.Foto: Lucie Sedláková

Jsou to již dva měsíce, kdy se uskutečnil odchyt sedmdesáti šesti koní z pozemku Jiřího Vondrušky v Jankově. Po zdárné akci, kdy se povedlo převézt zvířata do lepších podmínek, se dobrovolníci i pověření lidé vrhli na zlepšení zdravotního stavu u všech koní. Bohužel některé se ale již nepodařilo zachránit. Kvůli tomu, že o zvířata řadu let očividně nikdo z majitelů nepečoval, nedokázali náhradní chovatelé zachránit několik jedinců. „Dvě hříbata krátce po převozu zemřela. Byla celá prolezlá parazity tak, že měla ucpaná střeva až ke konečníku. Také jsme u nich našli záněty na plicích. Jejich stav byl opravdu velice vážný,” uvedla hlavní ošetřovatelka Anna Horáková, která byla v této kauze pověřená městem Votice, aby na koně dohlížela.

Situace kolem zdravotního stavu koní nebyla tragická jen v případě těchto dvou hříbat. Po převozu ošetřovatelé zjistili, že celé stádo je napadené parazity vnitřními i vnějšími. Po srsti všech koní lezly pšenky, které se ve stádě velice přemnožily. Koně také trpěli na různé záněty či nedohojené rány. Jedním z největších problémů byla ale také podvýživa. Některá zvířata jsou ještě v tuto chvíli vyhublá, jelikož v minulosti nedostávala žádný přísun potravy. To se ale časem dozajista změní. Ošetřovatelé pro každého koně vytvořili krmný plán. „Potýkáme se také s problémem, kdy je většina koní vůči lidem nedůvěřivá. Na tom je vidět, že buď koně neměli s člověkem žádný kontakt či dokonce mají nějakou špatnou zkušenost. Jen asi deset jedinců z celého stáda je očividně zvyklí na lidi, jelikož byli dříve asi sportovními koňmi,” doplnila Anna Horáková.

Aktuálně jsou koně rozdělení podle zdravotního stavu i podle toho, jak se o ně pečovatelé musí starat. Asi 25 koní zůstává u ošetřovatelů, aby nad zvířaty měl stále někdo ohled. Jedná se totiž především o hříbata a klisny se zdravotními komplikacemi. „Zdraví koně jsou na pastvinách, asi třicet ohřebených klisen máme pod dohledem. Zbývajících asi 25 jedinců sledujeme nejčastěji, jelikož ti ještě nejsou zcela zdraví,” dodala Anna Horáková.

Za čtrnáct dní čeká na všechny koně přeočkování. Již po odchytu dostala zvířata vakcínu proti tetanu. V tuto chvíli má také každý kůň čip a tím pádem i řádný průkaz. Samozřejmostí je také postupné odčervování, kterého se zvířata zúčastnila a ještě zúčastní několikrát.

Město Votice, které celou akci financuje, nyní eviduje stotisícové náklady. „Není to zatím milion, ale sta tisíce jsme již museli do koní investovat. Aktuálně čekáme na vyjádření od Středočeského kraje, jak se k celé situaci postaví, jak po straně majetkové, tak finanční. Kauza byla více než ojedinělá, proto legislativa trvá déle,” potvrdil místostarosta Votic Martin Rataj. Za nedlouho se také začnou úředníci věnovat přestupkům, které z celé kauzy vzešly a na město tak dorazí nejeden dobrovolník z odchytu.