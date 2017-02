Komu připadne Ferdinandova chatka z Konopiště, ukáže teprve čas

Benešov /FOTOGALERIE/ – Kdo bude mít silnější argumenty? Národní památkový ústav Středočeského kraje, potažmo státní zámek Konopiště, nebo město Benešov a jeho Kulturní a informační centrum? A také, jaké argumenty to budou? Morální, nebo finanční?

Kdo získá nejspíš poslední dochovanou chatku, kterou používal někdejší majitel Konopiště, František Ferdinan d`Este při honech v konopišťské oboře, je zatím otázkou.

O objekt, který byl objeven po desítkách let zapomnění v zahradě u domku ve Velvarech na Kladensku, usilují totiž stále obě shora uvedené strany.

Chtěl uvolnit parcelu pro novou stavbu

Původní, loňské informace Pavla Dvořáka, pracovníka KIC Benešov a benešovského zastupitele, dávaly naději, že se majitel dřevěné, ale značně zdevastované konstrukce, chce objektu zbavit stůj co stůj. Kvůli uvolnění parcely pro novou stavbu. A dokonce prý bez jakýchkoliv nároků na odměnu.

Jenže pak se ukázalo, že o domek, který mohli v rámci expozice Velkostatku Konopiště, jak se tehdy konopišťské panství nazývalo, vidět i návštěvníci pražské jubilejní zemské výstavy v roce 1891, zase tak úplně zadarmo nebude. „Věřím, že o objekt má město Benešov stále zájem, i když jsme náklady na jeho pořízení a opravu ani nenavrhnuli zařadit do rozpočtu,“ uvedl včera Pavel Dvořák.

Obdobně hovoří i konopišťská kastelánka Jana Sedláčková. Připustila totiž, že v případě nutnosti objekt koupit, by byla nutná další jednání a památkáři by jeho nabytí ještě důkladně zvážili.

Přesto obě strany – zámek Konopiště i KIC Benešov, stále plánují, kam by nyní velvarský skvost v Konopišti umístily.

Zatímco KIC počítá s tím, že domek bude dál sloužit svému původnímu účelu, tedy občerstvování příchozích, tentokrát na místě sudové restaurace, kterou KIC převeze do amfiteátru, správa zámku ho hodlá umístit do Růžové zahrady.

„Stál by trochu v ústraní, v lesíku vedle skleníků tak, aby nenarušoval kompozici Růžové zahrada,“ vysvětlila konopišťská kastelánka Jana Sedláčková, ale znovu připomněla, že je pavilon ve velmi špatném stavu, i když některé jeho kovové části, jsou dosud zachovalé.

„Jako například točité schodiště,“ informovala Sedláčková.

A ač je budoucí majitel dosud nejistý, potvrdila, že Národní památkový ústav už chystá transport objektu z Velvar do Konopiště. Měl by se uskutečnit, až to dovolí počasí.

Převoz Benešov naopak neplánuje

O převozu objektu, byť zájem města na jeho získání trvá dál, Benešov naopak neuvažuje. „Domek je v tak dezolátním stavu, že bychom do Benešova přivezli jen třísky. Myslím, že z Velvar se už nedostane a shnije tam,“ míní místostarosta Benešova Jiří Švadlena. „Proto spíš uvažujeme o výstavbě repliky, na níž bychom použili dochované kovové části,“ dodal komunální politik.

Restaurování pavilonu s půdorysem šest krát šest metrů, pokud k němu vůbec dojde, by bylo bezpochyby velmi finančně nákladné. A pokud by objekt získalo Konopiště, je jasné, jak ukázala nedávná rekonstrukce jiného objektu v Růžové zahradě, korkového altánu, že by se generální oprava nejspíš uskutečnila v několika etapách a během delšího časového úseku.

