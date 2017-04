Kluby turistů mají letitou tradici, členů jsou desítky

Benešovsko - Klub českých turistů působí po celé České republice. Činnosti jeho členů ve všech oblastních formách jsou vskutku rozmanité a těší celé generace lidí.

Milan Hoke již třicet let vytváří či upravuje značky na turistický stezkách. Zároveň se také podílí na pořádání pochodů v Benešově, jelikož již řadu let je členem, nyní i předsedou, benešovského odboru Klubu českých turistů.Foto: Deník / Zdeněk Kellner

Například klub turistů v Benešově pořádá mimo jiné akce jak pro své členy, tak i pro veřejnost. „Největší pochod benešovských turistů je dozajista ten, co se uskutečnil minulý víkend, tedy Pochod za povidlovým koláčem. Opět měl velkou účast. Šlo 3326 lidí. Jednalo se o osmatřicátý ročník," uvedl za organizátory Milan Crhák. Ani turisté na Kutnohorsku se nenudí. Jen oddíl pěší turistiky TJ Turista v Kutné Hoře připravuje na 20. dubna pochod s názvem Divoká Šárka. Akce se mohou zúčastnit členové oddílu i veřejnost. Nejde o jedinou akci oddílu. Svou tradici zde mají i další pochody, například každoroční Štěpánská vycházka, která se koná 26. prosince.

I když se pochody napříč regionem těší veliké oblibě a kluby mají mnohaletou tradici, kovaných členů je většinou několik desítek, jen výjimečně více. Nejvíce turistů je v Kutné Hoře. Zde klub funguje od roku 1893, v současné době má čtyři oddíly a dohromady 200 členů. Klub v Benešově, který vznikl v roce 1919, má aktuálně 85 členů a jeho základna je především tvořená ze starších členů. Klub v Kolíně, který letos slaví 40 let od svého založení, nyní čítá 43 členů. Počet jeho členů hodně kolísá. Nejvíce jich měl v roce 2003, kdy do něj patřilo 102 osob.

Být členem turistického klubu ale neznamená jen pořádání a zúčastňování se tradičních pochodů. Turisté a jejich blízcí si užívají i dalších akcí.

Například ti v Kolíně vyráží na výpravy po Česku i do zahraničí. Za celou éru klubu v Kolíně dosáhli na 32 vrcholů vyšších než 4000 metrů a dalších 55 vysokých přes 3000 metrů. Společně vystoupili na nejvyšší hory 18 evropských států. Kromě toho jezdí pravidelně také na cyklistické výlety a v zimě pořádají lyžařské akce v Tatrách či Alpách.

I benešovští turisté se baví na společných akcích. Skoro každý týden navíc pořádají vycházku. Jen za minulý rok vyrazili na 40 procházek.

Milan Hoke: Trasy dělají dělníci jako já

Síť turistických tras má po celé České republice asi 40 tisíc kilometrů a každý rok přibližně přibude 1500 kilometrů, načež stejná délka cest je zrušená. Při budování tras mohou turisté spolupracovat třeba se staviteli rozhleden. V dnešní době je velký bum výstaveb rozhleden a k nim se občas hodí i turistická trasa, aby lidé věděli kudy mají jít. Stezka ale může vést třeba i k hospůdce či muzeu. Předseda benešovského odboru turistů Milan Hoke se na tvorbě tras podílí. „Já osobně jsem jen dělník, který dostane kbelík a jde po trase malovat značky. Když doporučuji vytvořit novou trasu či jinou dodělat, mám k tomu podrobné mapy 1:10000," popsal Milan Hoke.

Ten již třicet let značí turistické stezky. Při své výpravě nakreslí do mapy podrobně vybranou trasu a následně to zašle k oficiálnímu značkaři, jedinému v České republice. O vytvoření trasy posléze rozhoduje Krajská komise značení českých turistů. Po kladném rozhodnutí se trasa zavede do elektronických map.

Turisté se na trasách orientují po čtyřech barevných značkách. Červené a modré jsou značky dálkové. Žluté a zelené jsou naopak spojky. Když spojka zmizí, hůře se mezi těmi dálkovými turisté orientují. „Při malování značek nosím s sebou batoh a nosič barev. Na nosiči mám tři barvy. Barevnou, bílou pro spodní pruh a hnědou barvu. Také musím mít ředidlo, pilku, štětce, škrabku, drátěný kartáč, hřebíčky, kladivo, šablony, zahradnické nůžky a jiné," řekl Milan Hoke.

Když takový dělník turistických tras přijde k již vyznačené značce, která je potřeba opravit. Značka musí mít vždy jednotné rozměry. Při růstu stromů se ale může rozšířit, takže ji pomocí šablony zúží. Dokreslí případné nedostatky a může jít dál. Značka musí být vidět, takže se i okolí musí uvést do pořádku, aby větve nepřekážely. Obdobným způsobem musí dělník tras postupovat i při vytváření nové značky.

Pochody v regionu

BENEŠOVSKO

Cesta za zlatem Kamberk 20. 5. od 9 hodin

Pochod Praha Prčice 20. 5. od 11 hodin

Benešovské toulky září

Pochod s veverkou Čiperkou Vlašim 7. 10. od 10 hodin

Sváteční pochod přes Blaníky Krasovice 17. 11.

Sejdeme se na Chvojně Benešov 1. 1. 2018 (Trasa je zařazená jako Memoriál Jaromíra Maška)

Křížem krážem po kopečkách Čerčany 2. a 3. 12. od 6 hodin

KUTNOHORSKO

Pochod kutnohorských havířů Kutná Hora 27. 5. od 8.30 hodin

Pochod za malínským křenem 14. 10.

Pochod Divoká Šárka 20. 4.

Štěpánská vycházka 26. 12.

Májový pochod Zruč nad Sázavou 6. 5.

Noční pochod Zruč nad Sázavou listopad

Novoroční pochod Zruč nad Sázavou 1. 1. 2018

KOLÍNSKO