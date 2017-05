Kina vzdorují multiplexům, nabízí filmy, pořady i opery

Benešovsko - Multiplexy versus městská kina. Neúprosný a většinou také značně nevyrovnaný boj, který pro nemálo malých kin skončil zavřením nebo omezením provozu.

Mnoho městských kin ale náporu velkých sítí stále odolává. Je pryč doba, kdy malá kina uváděla filmy třeba i měsíc po jejich premiéře v multiplexech. Dnes mohou městské biografy velkým sítím svou nabídkou i pohodlím směle konkurovat.

UNIKÁT BENEŠOVA

I díky tomu obyvatelé Benešovska mohou využít biografy ve Voticích, Sázavě, Neveklově nebo Čerčanech. Ve větších městech, Vlašimi a Benešově, navíc radnice daly mnoho peněz do jejich rozvoje a diváci se tak mohou těšit na filmy ve formátu 3D a také na přímé přenosy koncertů z celého světa. Benešovské kino, do kterého radnice investovala 4 miliony korun se dokonce stalo unikátní. „V Benešově je jako v prvním evropském jednosálovém nezávislém kině nainstalovaný nový projektor Sony SRX R515P, kterému říkáme Rocky," uvedl Martin Vysušil ze společnosti, která zvítězila ve výběrovém řízení na dodávku promítací technologie benešovského kina.

Oblibě se těší i městská kina na sousedním Kutnohorsku, například kino Modrý kříž. „Myslím, že si v konkurenci větších kino sítí vedeme dobře. Diváci si za dobu, co je kutnohorské kino zrekonstruované a zdigitalizované, zvykli jej navštěvovat. Díky digitalizaci uvádíme filmy v premiéře. Myslím si, že není snad už důvod jezdit, do multiplexů," uvedla ředitelka kina Veronika Lebedová. Za vše mluví čísla. Vloni kino navštívilo skoro 23 tisíc diváků. Návštěvnost k dnešnímu dni je 9200 diváků. Nejvíce diváků vloni sem loni přilákaly filmy Anděl Páně 2, Tajný život mazlíčků, Bezva ženská na krku a Hledá se Dory. Kino Modrý ale neuvádí pouze filmy. Promítá i přímé přenosy z Metropolitní opery v New Yorku. Dále se v jeho prostorách konají i zajímavé přednášky, festivaly či cestovatelé pořady.

Rozvoje se v posledních letech stalo i čáslavské kino. které od roku 2002 jako jediné v České republice nese jméno slavného čáslavského rodáka a režiséra Miloše Formana. V roce 2014 se budova kina dočkala zateplení. Došlo také k výměně sedaček i k rekonstrukci sociálního zařízení.

V Kolíně se milovníci filmů mohou jít podívat do Kina 99. Nejmodernější zvukové zařízení nebo technologie 3D jsou tam samozřejmostí a žádané filmy zde diváci uvidí prakticky hned v den jejich premiéry.

Letní kina zanikají, důvodem je technika i nezájem lidí

Osud letních kin ve městech v regionu není zdaleka tak příznivý, jako je tomu u klasických kin. Mnoho míst pro veřejné promítání pod širým nebem již zaniklo.

Neudrželo se tak třeba letní kino v Konopišti. Uvadající zájem diváků o posezení v chladu přicházejícího od rybníka, nebezpečí zmoknutí a navíc i nepohodlné dřevěné lavice bez opěradel, přinesly své. Obnova přírodního kina zatím nepřišla, i když provozovatel amfiteátru, Kulturní a informační centrum Benešov o tom hovořilo už loni.

O životě letního kina ve Vlašimi zase rozhodla sama příroda. Po padesáti letech se navážka v zámeckém parku dala do pohybu a mohutný sesuv jednou pro vždy zdejší letní kino pohřbil.

Jinak tomu není ani na Kutnohorsku. Plátno tak již před lety zmizelo z parku pod Vlašským dvorem v Kutné Hoře. Podobný osud mělo i čáslavské letní kino. To se sice těšilo zájmu návštěvníků, nepřežilo ale rychlý pokrok techniky a zaniklo v létě roku 2013. Důvodem byl fakt, že distribuční sítě postupně přestaly vyrábět snímky na 35 milimetrovém pásu, což značně omezovalo výběr programu.

Přes tyto smutné příběhy ale promítání pod širým nebem alespoň nárazově diváci vítají. Kolínské Kino 99 provozuje pravidelné letní promítání hned kousek od své budovy. První film pod hvězdami letos diváci uvidí 15. června. Za promítáním pod širým nebem mohou v létě zájemci zajet i Nebovid. Spolek Nebovidská tvrz, který o zdejší památku pečuje, organizuje i letní kino a nabízí každé léto dvojité promítání. Filmu pro dospělé předchází projekce filmu pro děti. „Plánované termíny letních kin pro letošní sezónu jsou 30. června, 14. července, 28. července a 11. srpna," upřesnila předsedkyně spolku Nebovidská tvrz Lucie Doušová.