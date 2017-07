Keep respect pomůže, poradí a potěší a to už podesáté

Kladruby - Podesáté se na hřišti Rehabilitačního ústavu Kladruby u Vlašimi sejdou v sobotu 29. července při akci nazvané Keep respect motorkáři i jejich příznivci. Akce s bohatým kulturním programem a dobrovolným vstupným má pomoci lidem po nehodě na motorce.

Keep respect v Kladrubech u Vlašimi se v sobotu 29. července uskuteční podesáté.Foto: Lumír Kovář

„V půl druhé vystoupí naše nejlepší ženská hardrocková kapela The Agony a ní skupina The Shapes, v níž hraje náš bývalý pacient, po nehodě v autě upoutaný na vozíku,“ pozval na akci jeden z organizátorů, sám motorkář, Lumír Kovář, který pacientům pomáhá v keramické dílně při rehabilitaci. Kaskadérskou show na mašině předvede jeden z našich nejlepších stutriderů Mirek Frey, nebude chybět ani ukázka zásahu hasičů při nehodě a první pomoci ZZS. Kromě zábavy mohou ale účastníci i pomoci. I při Keep respectu se totiž setkají s akcí Jedu na dřeň. Jejím úkolem je získat nové dárce kostní dřeně.