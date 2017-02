Kdo bude provozovat dopravní terminál v Benešově? Ještě se neví

Benešov – I když je nový dopravní terminál v Benešově, který cestujícím výrazně zjednoduší cestu od vlaku k autobusu zatím stále jen ve stádiu příprav, už nyní benešovská radnice přemýšlí také o tom, jak bude terminál po dokončení obhospodařován.

Jinými slovy, kdo ho bude provozovat. Mohly by to být například i Technické služby Benešov, ale s větší pravděpodobností to bude některá z velkých dopravních firem.

Současné autobusové nádraží v Benešově provoz na nádraží řídí ČSAD. To využívá plochu vlastněnou městem Benešovem, bezplatně. Po dokončení terminálu ale na nádraží budou zajíždět také jiní dopravci. Proto Benešov hodlá plochu pronajmout. Komu, to ještě není jasné a město na nového nájemce vypíše výběrové řízení. To se stane až později, nejdříve ve druhé polovině roku.

Hlavně, aby cestujícím zůstal komfort

„Vítěz by se měl pak domluvit na podmínkách užívání terminálu také s dalšími dopravci,“ vysvětlil starosta Benešova Petr Hostek s tím, že by bylo korektní, aby ve smlouvě byly právní vztahy urovnány tak, aby nájemce neztěžoval dalším dopravcům zastavování autobusů v Benešově. „Jde o to, aby pro cestujícím zůstal zachovaný komfort,“ přeje si starosta.

Vzhledem k tomu, že terminál má stát až sto milionů korun, je jasné, že investor, tedy město Benešov, nebude chtít náklady platit sám. A je také jasné, že na takové stavby existují dotační tituly. Ten, který může Benešov využít, má datum podání přihlášek 28. února v rámci integrovaných projektů ITI, což jsou Integrované územní investice, anglicky Integrated Territorial Investment.

Terminál dokončí napřesrok

„Máme už všechno připraveno k tomu, abychom se přihlásili. Pokud se něco nepokazí, věřím tomu, že naše šance na získání dotací, jsou velké,“ uvedl včera starosta Benešova Petr Hostek.

Benešov by mohl získat až 80 procent nákladů. Terminál by měl být dokončení napřesrok.

