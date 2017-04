Kde lze v Benešově oslavit Velikonoce?

Benešov - Nejvýznamnější křesťanské svátky, Velikonoce, s sebou přinášejí po celé velikonoční období také řadu církevních akcí. Například v Benešově se věřící mohou zúčastnit už zítra, tedy během takzvané Sazometné neboli Škaredé středy mše v kostele sv. Anny na Masarykově náměstí. Koná se od 18 hodin.

Ilustrační fotoFoto: Deník / Miroslav Fuchs

Na Zelený čtvrtek 13. dubna připadá od 18 hodin další mše, tentokrát v benešovském kostele sv. Mikuláše Na Karlově. Věřícím farář Marcel Timko připomene, že zelený čtvrtek je čtvrtý den Svatého týdne, v jehož odpoledni začíná Velikonoční triduum. Církev si při něm připomíná den, kdy Ježíš Kristus ustanovil Eucharistii a kdy započalo jeho utrpení – kombinuje se při něm proto radost s bolestí.

Zeleným se nazývá, proto, že první křesťané se v tento den velmi přísně postili a nepožívali z pokrmů ničeho kromě zeleniny. V tento den světí biskupové ve svých chrámech svaté oleje. Věřící v chrámech zpívají radostně Kyrie a Gloria a při zvoní všechny zvony, které potom až do soboty utichnou. Připomíná se tak umlknutí chvály u lidu poté, co Ježíše odvedli do žaláře. Po mši se přenáší Eucharistie v průvodu na boční oltář či do postranní kaple a kněz odhaluje oltáře.

Na Velký pátek se v kostelích připomíná Křížová cesta a umučení Ježíše Krista, což je den největšího církevního smutku. Během něj drží dospělí křesťané přísný půst a nikde se neslaví mše svatá. V benešovském kostele sv. Mikuláše se Velký pátek připomíná obřadem s uctíváním svatého Kříže od 15 hodin do 17 hodin.

Také Bílá sobota nezůstane bez církevních svátků. Ten den se v benešovském kostele sv. Mikuláše koná vigilie od 20 do 23.30. Bílou sobotou končí Svatý týden a celá doba postní. Je to den rozjímání, bdění u Božího hrobu a čekání na Zmrtvýchvstání Páně. Přes den se neslaví žádné Mše ani další svátosti, s výjimkou svaté zpovědi či posledního pomazání. S nadcházející nocí končí doba postní a začínají oslavy nedělního svátku Zmrtvýchvstání Páně, takzvaná Velikonoční vigílie, která vrcholí Mší svatou.

Na neděli 16. dubna připadá v benešovském kostel sv. Mikuláše bohoslužba. Koná se od 8 do 9 hodin, tedy ve stejný čas jako mše během pondělí velikonočního. Ten den se koná mše také v kapli sv. Huberta na Konopišti a to o 16.30 do 17.30.