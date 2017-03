Karafiáty k oslavám žen zákazníci kupují především z recese

Benešovsko - Lidé oslavující Mezinárodní den žen se ale nyní chovají úplně jinak. Především kupují jiné druhy květin a karafiáty pořizují hlavně z recese. Ženy aktuálně dostávají spíše tulipány.

MDŽ: v našem kraji lidé ho stále slaví a nezapomněli na něj. Ilustrační foto.Foto: Deník/Michaela Kubánková, Tereza Benešová

Stejně jako květinářství evidují zvýšený zájem o květiny různých druhů i pekárny a cukrárny hlásí nárůst zákazníků, kteří přichází osmého března. Tento trend potvrzují i oslovené pekárny na Benešovsku.



„Zájem o chlebíčky a zákusky je vyšší na MDŽ. Lidé si ale tyto pochutiny kupují i s předstihem nebo po svátku, v případě kdy slavit mohou až o víkendu," potvrdila jedna z pekařek benešovské pekárny.

Oslavy v regionu

Ženy z Louňovic pod Blaníkem oslavily svůj svátek během sobotního večera 4. března. Příjemná atmosféra v zámecké hospodě všechny přítomné podnítila připomenout si významný den křehkého pohlaví.



Maminky z Týnce nad Sázavou a okolí mají aktuálně jedinečnou možnost zúčastnit se dopoledního hýčkání. Na středu osmého března tuto akci připravilo Mateřské centrum Motýlek. Začíná se v půl desáté a samozřejmostí je hlídání dětí.



Trochu jiným způsobem oslaví významný den také ženy ve Zruči nad Sázavou. Český svaz žen ve zdejším Spolkovém domě pořádá od dvou hodin odpoledne přednášku na téma První pomoc, následně hudební vystoupení Šárky Kohoutové a Františka Hromadníka.



Osmý březen je nejen významným dnem pro ženy, ale je také dnem, během něhož oslavy MDŽ můžete prožít v přírodě s partou dobrých lidí. Tu tvoří členové a příznivci Klubu českých turistů Benešov, kteří se pravidelně scházejí při výletech do bezprostředního i vzdálenějšího okolí města. Turisté si na den MDŽ naplánovali výlet do lokality na severovýchod od Benešova.



Autobus, který z nádraží odjíždí v 6.45, je odveze do Kozmic – Kácovy Lhoty. Odtud se vydají po svých po červené značce a přes Petroupim a Bedrč se pak vrátí do Benešova. Výšlap měří 10 kilometrů.



Historie

Tradice Mezinárodního dne žen je v řadě zemí po celém světě ustálenou zvyklostí, stejně jako u nás, již řadu desetiletí.



Vše začalo demonstracemi žen v USA na začátku dvacátého století. Souvislost s osmým březnem připomíná událost, kdy ve stejný den v březnu roku 1908 vyšly první zastánkyně ženských práv, americké švadleny, do ulic New Yorku. Požadovaly volební právo či lepší pracovní podmínky.



„Řada lidí v České republice má svátek žen spojený s komunistickým režimem. Chápu, že byl dříve hodně zprofanovaný, ale to neznamená, že bychom se nemohli vrátit k prvotní myšlence oslav. Během Mezinárodního dne žen vyjadřujeme křehkému pohlaví lásku a úctu," řekl jeden z pořadatelů oslav žen pod Blaníkem Petr Franěk.