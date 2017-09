Kam nejen za kulturou a sportem?

Benešovsko - Přinášíme vám přehled zajímavých událostí v regionu.

Pohlídají děti při ředitelském volnu

Sázava - Týdenní ředitelské volno mají žáci Základní a Mateřské školy v Sázavě, od pondělí 25. září až do pátku 29. září. Příčinou jsou organizační důvody, tedy vzdělávání pedagogů. Rodiče, kteří nemohou své děti hlídat, je mohou přihlásit na akci Harry Potter. Během celého týdne tak mohou žáci sázavské školy docházet k místní Sokolovně, kde bude pro ně připraven zábavný program vždy od 8 do 17 hodin. Po předchozí domluvě je možné zařídit hlídání i před 8 hodinou.



Na bazárku nakoupí oblečení i potřeby pro děti

Benešov – Podzimní bazárek začne v úterý 26. září od 9 do 16 hodin a pokračovat bude i ve středu 27. září od 9 do 13 hodin. Místem levných nákupů bude Kulturní centrum Karlov, kde prodejci nabídnou oblečení i různé potřeby pro nejmenší.



Cvičení pro seniory ukáží při první lekci zdarma

Benešov – Zdravotní cvičení neboli senior fitness začíná zítra ukázkovou lekcí. Zájemci, kteří ve středu 27. září ve 14 hodin dorazí, se mohou kurzu zúčastnit zdarma. Cvičení především pro seniory se koná v tělocvičně Mateřského centra Hvězdička v ulici Bezručova v Benešově.





Vyrobí podzimní světýlka

Votice – Výtvarný kurz nazvaný Papírový pedig se bude konat ve středu 27. září od 18 hodin. Na akci, která bude připravena v multifunkčním centru ve Voticích, se ale musí zájemci přihlásit předem. Posléze si tak budou moci vyrobit podzimní pedigová světýlka.



Vyslechnou přednášku o renesanční zbroji

Konopiště – Renesanční zbroj a zbraně ze zámecké Zbrojnice, tak se jmenuje přednáška na zámku Konopiště Stanislava Hrbatého. Ti, kteří se o zbroji chtějí dozvědět více, mohou na akci přijít ve středu 27. září od 18 hodin.



Panák se představí dvakrát

Miličín/Vojkov – Představení Zázračný panák uvedou ochotníci tento týden dvakrát. Nejdříve ve čtvrtek 28. září od 20 hodin v Miličíně, poté v pátek 29. září od 19 hodin ve Vojkově.



Uslyší keltskou i irskou hudbu

Týnec nad Sázavou – Keltský večer, to je dvanáctý ročník tradičního rozloučení se sezónou plný keltské, irské a balkánské hudby, tanců a na závěr ohňové show. Akce začne v sobotu 30. září od 16 hodin na hradu v Týnci nad Sázavou. Až do půlnoci se postupně představí několik hudebních skupin jako je třeba kapela Cowentina, která odehraje keltskou a irskou hudbu. Následně si diváci užijí i irské tance v podání Wild Rose, a to hned několikrát. Vystoupí také Hana Band, K.O. a Hekelén Tekelén. Na závěr celého programu si návštěvníci dozajista užijí ohňovou show od skupiny Grex, která započne ve 23 hodin.



Jógu si zacvičí také předškoláci

Benešov - Jógu si mohou vyzkoušet i nejmenší. Mateřské centrum Hvězdička připravilo kurzy jak pro předškolní děti, tak i pro ty školou povinné. Proto i v pondělí 25. září si malí zájemci užili lekce jógy v tělocvičně v Bezručově ulici v Benešově. Ten, kdo akci nestihl, nemusí litovat. Další kurz je připravený na pondělí 2. října. Základem cvičení je hra. Pozice jógy vyučují lektoři nenásilnou a zdravou formou. Lekce obsahují kompenzační, dechová cvičení a relaxaci. Cílem je lepší držení těla, protažení přetížených svalů, posilování ochablých svalů i zapojení do kolektivu.